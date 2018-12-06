Видеофакт: Как надо бороться с декретами Лукашенко 12 6.12.2018, 15:41

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Тема снова стала актуальной.

«Радыё Свабода» опубликовало подборку видео с массовых акций протеста против декрета Лукашенко №3 о «тунеядцах», проходивших в Беларуси в 2017 году.

«Давайте вспомним, как проходили протесты против налога на безработицу в Беларуси год назад. Ведь тема снова актуальна», - пишет издание.

С 1 декабря в Беларуси начала действовать база данных «тунеядцев», а которую попали около полумиллиона человек. В нее, согласно декрету Лукашенко №1, попали белорусы, которым, с 2019 года придется полностью оплачивать коммунальные услуги.

Общественная активистка из Витебска, координатор оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Татьяна Северинец считает, что бороться с декретом о «тунеядцах» надо массовыми акциями протеста и тотальным бойкотом незаконных решений властей.

«Сопротивление. Тотальный бойкот. Бойкотировать всех – начиная от Лукашенко с его постановлениями и заканчивая теми, кто в «одном окне» будет выдавать справки о «тунеядстве». Всем этим учреждениям – полный бойкот. Давайте покажем им большую-большую фигу.

Пойти всем к и исполкомам и другим «гнездовьям чиновников» и сказать… Нет, даже не сказать, а сделать. Причем не всем отдельно, в регионах, а вместе. Собраться всем в Минске – и начать менять эту власть. Ее надо менять. Дальше уже – просто невозможно. Если выйдет две, пять и даже 10 тысяч – ничего не произойдет. А вот если выйдет 100 тысяч и более – тогда уже совсем другое дело.

Я и мои дети всегда были в рядах протестующих. Мы всегда чувствовали себя хозяевами на своей земле. И когда люди выйдут против нового декрета о «тунеядцах», я снова буду с ними», - заявила активистка в интервью Charter97.org.