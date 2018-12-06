CNN: США готовятся отправить военный корабль в Черное море 3 6.12.2018, 15:54

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иллюстрационное фото navy.mil/James R. Turner

Военные попросили Госдепартамент направить соответствующее уведомление Турции.

США начали необходимые приготовления к отправке военного корабля в Черное море, сообщила телекомпания CNN, сообщает «Голос Америки».

Это происходит на фоне обострения напряженности в регионе после захвата Россией украинских кораблей и задержания украинских моряков.

Ссылаясь на трех неназванных американских чиновников, телекомпания сообщила, что американские военные попросили Госдепартамент уведомить Турцию о возможных планах отправки военного корабля в Черное море.

По их словам, этот шаг является ответом на действия России в отношении Украины в Керченском проливе, соединяющем Черное море с Азовским.

Со своей стороны, министерство обороны России сообщило в среду, что на востоке Крыма, аннексированного Москвой у Украины в 2014 году, российские военные провели учения с использованием комплексов ПВО «Панцирь».

МИД РФ также заявил в среду, что правительство Украины ведет «активные приготовления» к военному наступлению на востоке Украины, используя недавнее объявление военного положения в некоторых областях в качестве прикрытия.

«В регион перебрасываются существенные наступательные компоненты, которые затем рассредоточиваются вдоль всей линии соприкосновения», – заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

США обязаны уведомлять Турцию о проходе через проливы в соответствии с Конвенцией Монтрё – договором 1936 года, регулирующим прохождение военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Средиземное море с Черным.

В соответствии с этим договором, нечерноморские государства обязаны уведомлять Турцию не менее чем за 15 дней до прохода своих кораблей через пролив.

Представитель Госдепартамента заявил: «США осуществляют свои действия в соответствии с положениями Конвенции Монтрё. Однако мы не будем комментировать характер нашей дипломатической переписки с правительством Турции».

Два источника CNN сообщили, что уведомление было направлено, чтобы у ВМС США была возможность направить военный корабль в этот район, но эта возможность не обязательно будет использована.

«Наш Шестой флот всегда готов отреагировать в случае необходимости», – заявил представитель флота коммандер Кайл Райнс.

«Мы регулярно проводим операции по обеспечению безопасности и стабильности во всей зоне деятельности Шестого флота США, включая международные воды и воздушное пространство Черного моря», – заявил Рейнс CNN.

«Мы оставляем за собой право действовать свободно в соответствии с международным законодательством и нормами», – добавил он.

Планирование отправки корабля происходит на фоне усиления напряженности между Вашингтоном и Москвой по целому ряду вопросов.

В среду ВМС США направили ракетный эсминец «Маккэмпбелл» в окрестности спорных вод в Японском море, что с неизбежностью вызовет раздражение у России.

Американский военный корабль провел «операцию по обеспечению свободы судоходства», как называют ее в ВМС, для противодействия российским притязаниям на эту акваторию. Представитель ВМС заявил CNN, что Москва претендует на районы, простирающиеся гораздо дальше 12 миль (19.3 километра) от российской береговой линии, гарантированные международным правом.

«"Маккэмпбелл" проплыл в окрестностях залива Петра Великого, чтобы оспорить чрезмерные притязания России на море и защитить права, свободы и возможности законного использования моря, которыми пользуются США и другие страны», – заявила представитель Тихоокеанского флота США лейтенант Рейчел Макмарр.

Госсекретарь Майк Помпео, выступая на конференции НАТО в Брюсселе во вторник, заявил, что альянс «будет совместно разрабатывать комплекс ответных мер, которые продемонстрируют России, что такое поведение является неприемлемым».

Заход быстроходного транспортного корабля «Карсон-Сити» в октябре был последним случаем появления американского судна в Черном море. Ракетный эсминец «Карни» класса «Арли Берк» вышел из Черного моря в конце августа.

В соответствии с Конвенцией Монтрё, американские корабли могут находиться в Черном море не более 21 дня.