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Ученые показали невероятное видео из жерла активного вулкана

  • 6.12.2018, 16:15
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Ученые запустили беспилотник прямо над жерлом одного из самых активных вулканов в Перу — Сабанкая.

Об этом пишет newsyou.info.

«Устройство способно не только записывать видео, но и анализировать, какие именно газы и частицы выбрасывает гора. С помощью таких данных ученые надеются больше понять о том, как и почему происходят извержения вулканов», – говорится в сообщении.

Кроме того, указано, что высота вулкана Сабанкая составляет практически 6 тысяч метров. На его склонах проживают 8 тысяч человек.

В связи с тем, что вулкан активен уже несколько месяцев, все они находятся под угрозой.


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