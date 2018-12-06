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Медведев: России самим небом предназначено кормить всю планету

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  • 6.12.2018, 16:17
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Дмитрий Медведев
Фото: РИА «Новости»

Премьер-министр РФ рассказал о «черной дыре» в сельском хозяйстве.

Россия развивает сельское хозяйство и будет стараться "кормить всю планету".

Как информирует сensor.net со ссылкой на российское издание "Взгляд", об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время итогового интервью российским телеканалам.

Медведев напомнил, что сельское хозяйство в России в 1990-е годы называли "черной дырой" и опасались инвестировать в него деньги.

"Сейчас оно кормит всю нашу страну, мы решили основные позиции по продовольственной безопасности, и мы поставляем зерно и другие виды товаров на мировые рынки. Нашей стране небом предназначено кормить всю планету, и мы будем стараться это делать", – сказал он.


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