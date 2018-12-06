закрыть
6 декабря 2018, четверг, 17:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

«Авторы декрета о «тунеядцах» добиваются взрыва уличной активности»

4
  • 6.12.2018, 16:25
  • 1,544
Фото: «Радыё Свабода»

Отреагируют даже те, кто молча терпит «закидоны» властей.

Об этом сайту Сharter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, комментируя появление в Беларуси «тунеядкой базы».

- Что касается вопросов о базе «тунеядцев» - ответ очень прост. Это попытка создать еще одну систему учета и контроля за гражданами страны. Диктатура, по своей сути, не способна отказаться от всеобщего контроля. Это не только способ вырвать дополнительные деньги, но и создать еще один рычажок контроля за населением. Раздробить общество на мелкие части для более удобного управления.

Cам факт перевода людей из касты «граждан» в касту «тунеядцев» - дополнительная угроза для властей. Авторы декрета не учитывают то, что они настолько нарушают личные границы граждан, что это может привести к взрыву уличной активности. Можно сказать, что они этой активности добиваются. На акции могут выйти даже те, кто привык молча терпеть «закидоны» сегодняшних властей. Так это или нет - будет видно, - заявил Максим Винярский Сharter97.org.


популярное за неделю

Мнение

Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович