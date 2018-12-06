«Авторы декрета о «тунеядцах» добиваются взрыва уличной активности» 4 6.12.2018, 16:25

1,544

Фото: «Радыё Свабода»

Отреагируют даже те, кто молча терпит «закидоны» властей.

Об этом сайту Сharter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, комментируя появление в Беларуси «тунеядкой базы».

- Что касается вопросов о базе «тунеядцев» - ответ очень прост. Это попытка создать еще одну систему учета и контроля за гражданами страны. Диктатура, по своей сути, не способна отказаться от всеобщего контроля. Это не только способ вырвать дополнительные деньги, но и создать еще один рычажок контроля за населением. Раздробить общество на мелкие части для более удобного управления.

Cам факт перевода людей из касты «граждан» в касту «тунеядцев» - дополнительная угроза для властей. Авторы декрета не учитывают то, что они настолько нарушают личные границы граждан, что это может привести к взрыву уличной активности. Можно сказать, что они этой активности добиваются. На акции могут выйти даже те, кто привык молча терпеть «закидоны» сегодняшних властей. Так это или нет - будет видно, - заявил Максим Винярский Сharter97.org.