«Я думаю, к этому готовились» 3 6.12.2018, 16:40

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Дмитрий Конечук

Aктивистов профсоюза РЭП в суде ждал ОМОН.

Член профсоюза РЭП Дмитрий Конечук пришел в суд с иском к нанимателю. Но в суде события развернулись по неожиданному сценарию, пишет praca-by.info.

Дмитрий Конечук, повредивший на лесопилке ногу, подал в суд иск к нанимателю «Форест Даго»: начальство заставляло его работать с больной ногой – или увольняться.

В суд с Дмитрием Конечуком приехали и профсоюзные активисты из Бобруйска, в частности, Галина Смирнова, лидер Бобруйского отделения РЭП, и юрист Олег Желнов.

Заседание проходит в Глусском суде, судья Долгих: перенесено из Бобруйска, так как жена ответчика – бывшая судья указанного суда.

Как сообщила Галина Смирнова из зала судебных заседаний, все сразу пошло не так. Началось с того, что ответчик заявил ходатайство о том, чтобы судья распорядился отсадить подальше от истца вольных слушателей, хотя никакой закон не ограничивает общение истца в гражданском процессе с представителями любой из сторон.

Далее прокурор Андрей Ларкин посчитал, что Олег Желнов оскорбил его и подал заявление о привлечении Желнова к ответственности. Сразу после этого заявления, даже не дожидаясь окончания гражданского процесса Дмитрия Конечука, в суд приехал следователь с отрядом милиции и прямо в коридоре начал допрашивать свидетелей:

– А все свидетели – это те, кого пригласил ответчик: наниматель Дмитрия Конечука ОАО «Форест Даго». Дают ложные показания: якобы Олег выскочил из зала суда и оскорблял прокурора. Это неправда, из нас никто не выходил из зала в перерыве, тем более никто никого не оскорблял, - пояснила Галина Смирнова.

Активистка профсоюза убеждена, что к их появлению в суде готовились заранее:

– Я догадываюсь, чем закончится суд. ОМОН ждет на выходе. Олег Желнов потребовал повестку; я думаю, сейчас и повестка будет.

Геннадий Федынич, лидер профсоюза РЭП, назвал события в суде возмутительными:

– Где мы видели, чтобы по заявлению об оскорблении приезжал ОМОН? Попробуйте сами прийти и написать такое заявление в милицию: разве по вашему заявлению мгновенно выезжает отряд? Сразу видно: не простого человека оскорбили.

Тем временем, в Глусском суде все еще продолжается заседание по гражданскому иску Дмитрия Конечука.