закрыть
6 декабря 2018, четверг, 17:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

«Я думаю, к этому готовились»

3
  • 6.12.2018, 16:40
  • 1,405
Дмитрий Конечук

Aктивистов профсоюза РЭП в суде ждал ОМОН.

Член профсоюза РЭП Дмитрий Конечук пришел в суд с иском к нанимателю. Но в суде события развернулись по неожиданному сценарию, пишет praca-by.info.

Дмитрий Конечук, повредивший на лесопилке ногу, подал в суд иск к нанимателю «Форест Даго»: начальство заставляло его работать с больной ногой – или увольняться.

В суд с Дмитрием Конечуком приехали и профсоюзные активисты из Бобруйска, в частности, Галина Смирнова, лидер Бобруйского отделения РЭП, и юрист Олег Желнов.

Заседание проходит в Глусском суде, судья Долгих: перенесено из Бобруйска, так как жена ответчика – бывшая судья указанного суда.

Как сообщила Галина Смирнова из зала судебных заседаний, все сразу пошло не так. Началось с того, что ответчик заявил ходатайство о том, чтобы судья распорядился отсадить подальше от истца вольных слушателей, хотя никакой закон не ограничивает общение истца в гражданском процессе с представителями любой из сторон.

Далее прокурор Андрей Ларкин посчитал, что Олег Желнов оскорбил его и подал заявление о привлечении Желнова к ответственности. Сразу после этого заявления, даже не дожидаясь окончания гражданского процесса Дмитрия Конечука, в суд приехал следователь с отрядом милиции и прямо в коридоре начал допрашивать свидетелей:

– А все свидетели – это те, кого пригласил ответчик: наниматель Дмитрия Конечука ОАО «Форест Даго». Дают ложные показания: якобы Олег выскочил из зала суда и оскорблял прокурора. Это неправда, из нас никто не выходил из зала в перерыве, тем более никто никого не оскорблял, - пояснила Галина Смирнова.

Активистка профсоюза убеждена, что к их появлению в суде готовились заранее:

– Я догадываюсь, чем закончится суд. ОМОН ждет на выходе. Олег Желнов потребовал повестку; я думаю, сейчас и повестка будет.

Геннадий Федынич, лидер профсоюза РЭП, назвал события в суде возмутительными:

– Где мы видели, чтобы по заявлению об оскорблении приезжал ОМОН? Попробуйте сами прийти и написать такое заявление в милицию: разве по вашему заявлению мгновенно выезжает отряд? Сразу видно: не простого человека оскорбили.

Тем временем, в Глусском суде все еще продолжается заседание по гражданскому иску Дмитрия Конечука.


популярное за неделю

Мнение

Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович