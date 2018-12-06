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Режиссер Сокуров рассказал о «доносе» и прослушке в связи с проверкой его фонда

  • 6.12.2018, 16:52
Александр Сокуров

Он впервые прокомментировал проверку, которую проводит полиция в его фонде.

Александр Сокуров разместил свой комментарий на странице «Остров Сокурова» в Facebook. Российский режиссер подтвердил в СМС-переписке с РБК, что заявление, опубликованное на странице в Facebook «Остров Сокурова», соответствует действительности, и сообщил, что находится в «клинике после сложной операции».

В комментарии говорится, что «действительно, несколько месяцев идет проверка финансовой деятельности фонда». «Сначала это была обычная плановая проверка, которую проходят все подобные нам организации, — пишет Сокуров, — а затем в полицию поступил донос от бывшего сотрудника фонда». По словам режиссера, этот человек занял большие деньги в фонде и у него, но, к сожалению, не вернул их.

«Насколько я знаю, директор фонда Николай Янкин и его партнеры по производству приглашались следователями Петроградского района Петербурга для дачи разъяснений, показаний. Вопросы были, насколько я знаю, абсолютно экономические», — пишет Сокуров.

По его словам, доносы, которые поступили на деятельность фонда со стороны бывшего сотрудника, «основываются на агрессивном личном неприятии Николая, доходящем до ненависти». «К сожалению, я очень поздно узнал, что у автора доносов несколько судимостей. Незадолго до наших событий этот человек написал донос на одного из своих друзей — офицера Военно-морского флота, полностью разрушив его судьбу надуманными и агрессивными фантазиями», — пишет режиссер.

«Я знаю, что особенно внимание ко мне началось после того заседания Совета по культуре, где я задал президенту вопрос об Олеге Сенцове. Формально я не чувствовал никакого давления. Но когда началась ситуация с этим доносом, насколько я знаю, ФСБ активно подключилась к ней. По решению закрытого суда прослушивается мой телефон — видимо, для сбора дополнительной информации о моей гражданской, общественной, экономической деятельности», — говорится в комментарии Сокурова.

Режиссер отметил, что не знает, во что это все выльется. «Конечно, при желании, настойчивости и провокативности следствия можно из любой ситуации создать уголовную», — говорится в комментарии. Сокуров также отметил, что ему несколько раз говорили, что эта ситуация похожа на случай Кирилла Серебренникова.

«Но в отличие от его ситуации я вообще не занимаюсь экономикой и никогда не проверял экономическую деятельность директора, поскольку никаких поводов для этого у меня не было», — добавил режиссер.

В управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что полиция Петроградского района проводит проверку по факту заявления гражданина о возможных противоправных действиях, связанных с деятельностью указанной организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил начальник управления информации и общественных связей главка Вячеслав Степченко.

Заявление с просьбой проверить фонд поступило в отдел по экономической безопасности УМВД по Петроградскому району еще в начале марта 2018 года, однако в сентябре срок проверки вышел и уголовное деле не возбудили, сообщил телеканал RTVI. По его данным, проверка была проведена «не в полном объеме», поэтому ее материалы через прокуратуру вернули на дополнительное разбирательство.

Полицию заинтересовала деятельность директора фонда Николая Янкина, которого подозревают в хищении бюджетных средств регионального и федерального уровней «путем подложных финансовых документов о понесенных затратах». По данным канала, речь идет о фильме «Опыты», на который фонд режиссера получал субсидии от комитета по культуре Санкт-Петербурга.


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