CNN: КНДР строит новый объект возле ракетной базы 6.12.2018, 16:45

Спутниковые изображения показывают, что база остается активной.

Эксперты пришли к такому выводу на основе анализа спутниковых снимков, сообщает "Новое время" со ссылкой на CNN.

Спутниковые изображения показывают, что база остается активной. Кроме того, за прошлый год Северная Корея существенно расширила близлежащий объект, который, по всей видимости, является еще одной ракетной базой.

При этом специалисты не смогли с уверенностью установить, связаны ли оба сооружения друг с другом.

По данным экспертов, строительство подземного объекта осуществлялось на протяжении 2017 и минимум до августа 2018 года.

"Строительство на данном участке было продолжено и после сингапурского саммита", -отметил аналитик института Джеффри Льюис.

Ранее эксперты Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) сообщали, что на территории КНДР расположены от 13 до 20 секретных военных баз, где могут храниться мобильные ракетные комплексы, с ракетами, способными нести ядерные боеголовки.

По данным экспертов, подобные подземные базы расположены по всей территории КНДР, в узких горных долинах.

Базы построены так, что мобильные пусковые установки можно быстро транспортировать по туннелям к заранее подготовленным стартовым площадкам. Одна из таких баз находится всего в 135 километрах к северо-западу от столицы Южной Кореи Сеула.