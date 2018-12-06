Видеофакт: В США создают сверхмощную замену стелсу B-2 7 6.12.2018, 17:48

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ВВС США намерены получить до 100 новых боевых машин.

Новый бомбардировщик придет на смену старому поколению B-2 и будет выполнен в двух версиях: пилотируемой и беспилотной, пишет liga.net.

Американская военно-промышленная компания Northrop Grumman успешно защитила проект бомбардировщика B-21. Об этом пишет Military со ссылкой на представителя ВВС США.

“Как можно увидеть из нашего ревью, разработка B-21 идет четко по плану”, - рассказала Хизер Уилсон на форуме в Симми-Вэлли.

Также Уилсон отметила, что B-21 все еще находится на ранних этапах строительства, но теперь проектировщики могут приступить к опытно-конструкторским работам.

Ранее сообщалось, что стратегический бомбардировщик будет создан в рамках проекта LRS-B с технологией стелс и по схеме "летающее крыло", то есть представит собой развитие идей, примененных в бомбардировщике B-2.

ВВС США намерены получить до 100 новых боевых машин.

Согласно одному из источников, будут созданы две версии В-21 - пилотируемая и беспилотная.

Стоимость единицы, как предполагается, составит $564 млн. В 2015 году один бомбардировщик предыдущего поколения B-2 Spirit обходился американским ВВС в $1,2 млрд.