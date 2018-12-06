Назван самый актуальный цвет 2019 года 1 6.12.2018, 17:56

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Его объявил институт цвета Pantone.

В будущем 2019 году самым актуальным станет коралловый цвет PANTONE 16-1546 Living Coral. Об этом объявили представители института цвета Pantone, пишет korrespondent.net.

Специалисты утверждают, что "оживляющий и жизнеутверждающий коралловый цвет с золотым оттенком" будет на пике популярности в наступающем году.

Они также отметили, что природа цвета Living Coral "приветствует и поощряет беззаботную деятельность. Она также символизирует врожденную потребность в оптимизме и стремление к радости".

Вот уже 20 лет институт цвета Pantone называет цвета, которые станут популярнейшими в том или ином году. Эти цвета становятся ориентирами для дизайнеров одежды, мебели и интерьеров, а также для графических дизайнеров.