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На заводе шестерен в Минске погиб рабочий

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  • 6.12.2018, 18:01
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Руководство завода открестилось от происшествия.

Об этом сайту Сharter97.org сообщил читатель. ЧП произошло на минском заводе шестерен. Погиб 58-летний стропальщик Нестерович Владимир. Лопнула стропа-трос при снятии детали весом 3,5 т. со станка.

«Руководство тут же отписалось, что никто его туда не посылал. Сегодня его похоронили в

Смиловичах. Жена сказала, что не будет подавать в суд, чтобы не посадили женщину-крановщика», - сообщил читатель.


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