На заводе шестерен в Минске погиб рабочий

На заводе шестерен в Минске погиб рабочий12
- 6.12.2018, 18:01
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Руководство завода открестилось от происшествия.
Об этом сайту Сharter97.org сообщил читатель. ЧП произошло на минском заводе шестерен. Погиб 58-летний стропальщик Нестерович Владимир. Лопнула стропа-трос при снятии детали весом 3,5 т. со станка.
«Руководство тут же отписалось, что никто его туда не посылал. Сегодня его похоронили в
Смиловичах. Жена сказала, что не будет подавать в суд, чтобы не посадили женщину-крановщика», - сообщил читатель.