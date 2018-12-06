Линкявичюс: Ложь России не может считаться альтернативной точкой зрения 6.12.2018, 18:23

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Линас Линкявичюс

Агрессия РФ привела к кризису безопасности и доверия в зоне ответственности ОБСЕ.

Поэтому Россия не может поучать страны Организации в вопросах международного законодательства или прав человека.

Как передает censor.net.ua, такую оценку на министерской встрече ОБСЕ в Милане выразил министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс.

"К сожалению, обеспокоенность в сфере безопасности, о которой мы говорили во время предыдущей встречи, по-прежнему остается. Это просто поражает - Россия считает, что она имеет право поучать ОБСЕ в вопросе нарушений международного законодательства, прав человека, свободы прессы. Позвольте мне еще раз повторить - ложь не может считаться альтернативной точкой зрения", - заявил литовский дипломат.

Он подчеркнул, что Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины и военную агрессию на Востоке Украине. По словам министра, недавняя атака на украинские корабли в районе Азовского моря, скрытые гибридные атаки России против государств-участников ОБСЕ лежат в основе кризиса безопасности и доверия в районе ответственности ОБСЕ.

"По многим поводам мы не раз призывали Россию соблюдать свои обязательства в рамках ОБСЕ, прекратить нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Тем не менее, никакого желания сделать это не было продемонстрировано. Напротив, продолжается эскалация конфликта и переписывание международных правил стало для России обычным делом", - сказал Линкявичюс.

Он напомнил позицию Литовской Республики, которая требует от Российской Федерации без дополнительных условий освободить украинские корабли и захваченные экипажи, без промедлений обеспечить беспрепятственный проход по Керченскому проливу, доступа не только к российским, но и к украинским портам, и уважать территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.