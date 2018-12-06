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«Витязь» и «Северсталь» не отпустили Шинкевича и Кодолу в кэмп сборной Беларуси

  • 6.12.2018, 18:42
Артур Гаврус

Вместо них вызваны Готовец и Гаврус.

За несколько дней до старта декабрьского тренировочного лагеря сборной Беларуси в составе ожидающихся в нем игроков произошли изменения, сообщает официальный сайт ФХБ.

Вместо защитника «Витязя» Ильи Шинкевича и форварда «Северстали» Владислава Кодолы, не сумевших получить на время сбора освобождение из своих российских клубов, приглашены минские динамовцы защитник Кирилл Готовец и нападающий Артур Гаврус.

В списке вызванных в кэмп игроков значится 26 фамилий:

вратари – Михаил Карнаухов (1994, Динамо Мн, КХЛ), Александр Осипков (1997, Динамо Мл);

защитники – Андрей Антонов (1985, Юность), Даниил Бокун), Дмитрий Знахаренко (1993) (оба — Динамо Мн, КХЛ), Павел Воробей 1997, Сибирь, КХЛ), Роман Достанко (1994, Шахтер), Никита Крыскин (1994), Михаил Хоромандо (1991) (оба — Неман), Никита Устиненко (1995) (Молот-Прикамье, ВХЛ), Кирилл Готовец (1991, Динамо Мн, КХЛ);

нападающие – Андрей Белевич (1997, Динамо Мл), Виктор Бовбель (1998), Артем Демков (1989), Виктор Туркин (1989) (все — Шахтер), Артур Гаврус (1994, Динамо Мн, КХЛ), Артем Кислый (1989), Александр Малявко (1990), Сергей Малявко (1990), Никита Ремезов (1990), Павел Боярчук (1990) (все — Неман), Илья Литвинов (1998, Динамо Мн, КХЛ), Максим Парфеевец (1992), Павел Развадовский (1989), Михаил Стефанович (1989) (все — Юность), Никита Феоктистов (1990, Адмирал, КХЛ).

Тренировочный лагерь сборной стартует в следующий понедельник 10 декабря. Расписание игр белорусской сборной на норвежском турнире выглядит следующим образом:

13.12. Норвегия — Беларусь

14.12. Франция — Беларусь

15.12. Беларусь — Венгрия


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