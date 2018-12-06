закрыть
6 декабря 2018, четверг, 22:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Медведев призвал россиян терпеть

16
  • 6.12.2018, 19:03
  • 5,181
Дмитрий Медведев

Медведев заявил, что Россия «станет слабой и отсталой», если будет прислушиваться к гражданам страны.

Правительство в своей экономической политике не может делать только то, что нравится гражданам: в этом случае Россия станет слабой и отсталой страной.

Об этом в четверг в ежегодном интервью для государственных телеканалов заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Одним из таких решений стало повышение пенсионного возраста, привел пример глава кабмина, передает finanz.ru.

«Здесь нельзя мыслить категориями «нравится - не нравится», потому что так можно зайти в очень плохом направлении, - призвал он. - Если мы будем в экономике делать все, что только нам нравится, скорее всего, мы превратимся в отсталую и очень слабую страну».

Решение провести пенсионную реформу вопреки протестам «было выстраданным», подчеркнул Медведе, и принято оно на долгосрочную перспективу.

Тем временем в стране возобновился рост экономики и уровня жизни, подчеркнул премьер: ВВП прибавил 1,7%, а доходы населения - 1,6%, что, по словам Медведева, «плюс-минус соответствует тому, что есть, например, в европейских странах».

Хотя 19 млн человек живут за чертой бедности, а половина работающего населения получает меньше 26 тысяч рублей в месяц, правительству, по словам Медведева, «удалось переломить тренд на падение доходов».

"Это было самое страшное, самое опасное для страны. Самое социально раскачивающее обстоятельство, самое нестабильное обстоятельство", - заявил он.

Западные страны продолжают «ставить палки в колеса», ограничивая инвестиции в российскую экономику, что не мешает ей «иметь достаточный запас прочности», подчеркнул глава кабина.

Важнейший итог года - это резкий рост доходов бюджета, который стал «существенно профицитным», заявил Медведев.

«Деньги найдены, - констатировал Медведев. - Мы остановились на том, что нам пришлось увеличивать налог на добавленную стоимость на 2% и некоторым образом скорректировать акцизную политику».


популярное за неделю

Мнение

Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович