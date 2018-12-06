Медведев призвал россиян терпеть 16 6.12.2018, 19:03

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Дмитрий Медведев

Медведев заявил, что Россия «станет слабой и отсталой», если будет прислушиваться к гражданам страны.

Правительство в своей экономической политике не может делать только то, что нравится гражданам: в этом случае Россия станет слабой и отсталой страной.

Об этом в четверг в ежегодном интервью для государственных телеканалов заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Одним из таких решений стало повышение пенсионного возраста, привел пример глава кабмина, передает finanz.ru.

«Здесь нельзя мыслить категориями «нравится - не нравится», потому что так можно зайти в очень плохом направлении, - призвал он. - Если мы будем в экономике делать все, что только нам нравится, скорее всего, мы превратимся в отсталую и очень слабую страну».

Решение провести пенсионную реформу вопреки протестам «было выстраданным», подчеркнул Медведе, и принято оно на долгосрочную перспективу.

Тем временем в стране возобновился рост экономики и уровня жизни, подчеркнул премьер: ВВП прибавил 1,7%, а доходы населения - 1,6%, что, по словам Медведева, «плюс-минус соответствует тому, что есть, например, в европейских странах».

Хотя 19 млн человек живут за чертой бедности, а половина работающего населения получает меньше 26 тысяч рублей в месяц, правительству, по словам Медведева, «удалось переломить тренд на падение доходов».

"Это было самое страшное, самое опасное для страны. Самое социально раскачивающее обстоятельство, самое нестабильное обстоятельство", - заявил он.

Западные страны продолжают «ставить палки в колеса», ограничивая инвестиции в российскую экономику, что не мешает ей «иметь достаточный запас прочности», подчеркнул глава кабина.

Важнейший итог года - это резкий рост доходов бюджета, который стал «существенно профицитным», заявил Медведев.

«Деньги найдены, - констатировал Медведев. - Мы остановились на том, что нам пришлось увеличивать налог на добавленную стоимость на 2% и некоторым образом скорректировать акцизную политику».