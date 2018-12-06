В Луганске расклеили листовки к Дню Вооруженных сил Украины 6.12.2018, 19:51

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На открытках изображен силуэт военнослужащего, который целится в медведя, окрашенного в цвета российского флага.

В оккупированном Луганске расклеили желто-голубые листовки с поздравлениями ко Дню Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на местных жителей.

В нескольких районах Луганска появились постеры с надписью "Мы победим". На открытках изображен силуэт военнослужащего, который целится в медведя, окрашенного в цвета российского флага. На других открытках изображение бело-сине-красного медведя на желто-голубом фоне сопровождается надписью: "Приложим максимум усилий, чтобы стал ты желто-синий".

В частности, желто-голубые открытки заметили в центре Луганска, на отделении полиции, возле больницы №4, парка культуры и отдыха 1 мая, центрального рынка и драматического театра.

8 ноября сообщалось, что во временно оккупированных городах Луганской области Алчевске и Кадиевке стали появляться проукраинские надписи в общественных местах - на стенах домов, остановках транспорта и магазинах.