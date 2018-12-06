Фотофакт: У Ратуши установили 11-метровую световую галерею 3 6.12.2018, 20:14

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Фото: Майя Кохно, TUT.BY

На очереди — необычная елка на Немиге.

Возле Ратуши на площади Свободы установили объемную композицию «Световая галерея», сообщает агентство «Минск-Новости». Tut.by посмотрел, как она выглядит, а также взглянули, на каком этапе готовности необычная елка возле Дворца спорта.

Главный инженер УП «Мингорсвет» Александр Воробцов говорит, что протяженность конструкции — 11 метров. Установка второй такой же галереи намечена на этой неделе. А на улице Герцена появится «Световой бульвар» со стилизованными фигурами горожан конца 19-го века.

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Кроме того, до Нового года город украсят еще несколькими объемными световыми композициями. Так, на Октябрьской площади планируется установить световые фигуры животных (медведя, зайца, оленя и двух поросят) и снеговика.

А возле Дворца спорта появится композиция «Звездное небо». Она будет располагаться возле необычной елки, которую уже устанавливают тут.