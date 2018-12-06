Mirror: Кремлевские разведчики начали новые операции в Британии 6.12.2018, 20:27

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Cпецслужбы РФ запустили новую волну потенциально смертельно опасных шпионских миссий на территории Великобритании.

Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на доклад службы британской безопасности.

Секретный документ призывает военных и разведчиков не терять бдительности, передает liga.net.

MI5 и полиция подозревают, что спецслужбы РФ мобилизовали для проведения новых миссий тех российских дипломатов, которых не выдворили из Британии после отравления Скрипаля.

Доклад призывает службы безопасности и военных фиксировать передвижение всех автомобилей российских дипломатических служб в Великобритании. В нем также приведены регистрационные номера автомобилей, за которыми нужно вести наблюдение.

Британские спецслужбы, несмотря на недавние провалы российских шпионов, серьезно относятся к разведке РФ и оценивают ее как представляющую серьезную угрозу для Великобритании.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

Лондон обвинил Кремль и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. 5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - россияне Александр Петров и Руслан Боширов.

Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала их агентами ГРУ, а министр безопасности Британии Бен Уоллес заявил, что "за отравление несет ответственность Путин". Позднее с этим согласились и лидеры США, Франции, ФРГ и Канады.