закрыть
6 декабря 2018, четверг, 22:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Как в 2017 году Витебск восстал против «тунеядского» декрета

1
  • 6.12.2018, 21:14
Фото: svaboda.org

15 сильных кадров с Марша рассерженных белорусов.

Давайте вспомним, как проходили протесты против налога на безработицу в Беларуси год назад. Ведь тема снова актуальна.

С 1 декабря в Беларуси начала действовать база данных «тунеядцев», а которую попали около полумиллиона человек. В нее, согласно декрету Лукашенко №1, попали белорусы, которым, с 2019 года придется полностью оплачивать коммунальные услуги.

Фотографии публиковало «Радыё Свабода».


популярное за неделю

Мнение

Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович