Как в 2017 году Витебск восстал против «тунеядского» декрета 1 6.12.2018, 21:14

Фото: svaboda.org

15 сильных кадров с Марша рассерженных белорусов.

Давайте вспомним, как проходили протесты против налога на безработицу в Беларуси год назад. Ведь тема снова актуальна.

С 1 декабря в Беларуси начала действовать база данных «тунеядцев», а которую попали около полумиллиона человек. В нее, согласно декрету Лукашенко №1, попали белорусы, которым, с 2019 года придется полностью оплачивать коммунальные услуги.

Фотографии публиковало «Радыё Свабода».