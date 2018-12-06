Модернизация по-лукашенковски принесла одни убытки 3 6.12.2018, 21:34

Более миллиарда долларов инвестиций в предприятия Могилевской области так и не принесли ожидаемого результата.

Более миллиарда долларов инвестиций в предприятия Могилевской области так и не принесли ожидаемого результата. Средства, вложенные в предприятия цементной, деревообрабатывающей, кожевенной и химической отраслей, не улучшили состояние заводов и фабрик.

Комитет государственного контроля обнаружил, что все инвестиционные проекты провалились, пишет «Белсат» со ссылкой на БелТА.

В результате мощности не используются. А если и есть полная загрузка предприятия, то она неэффективна.

Среди недостатков, обнаруженных КГК, — трудности с погашением инвестиционных кредитов и сложности со сбытом продукции созданных производств. В результате оказалось, что деятельность предприятий, которые проверяли контролеры, неэффективна и убыточна.