закрыть
6 декабря 2018, четверг, 22:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Модернизация по-лукашенковски принесла одни убытки

3
  • 6.12.2018, 21:34

Более миллиарда долларов инвестиций в предприятия Могилевской области так и не принесли ожидаемого результата.

Более миллиарда долларов инвестиций в предприятия Могилевской области так и не принесли ожидаемого результата. Средства, вложенные в предприятия цементной, деревообрабатывающей, кожевенной и химической отраслей, не улучшили состояние заводов и фабрик.

Комитет государственного контроля обнаружил, что все инвестиционные проекты провалились, пишет «Белсат» со ссылкой на БелТА.

В результате мощности не используются. А если и есть полная загрузка предприятия, то она неэффективна.

Среди недостатков, обнаруженных КГК, — трудности с погашением инвестиционных кредитов и сложности со сбытом продукции созданных производств. В результате оказалось, что деятельность предприятий, которые проверяли контролеры, неэффективна и убыточна.


популярное за неделю

Мнение

Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович