Белорусский стартап для путешественников попал в самый популярный агрегатор 6.12.2018, 21:53

Стартап Олега Тихонова − это умный планировщик путешествий, который подготовит вам тур по Европе за несколько кликов.

Белорус Олег Тихонов, CEO стартапа Eightydays.me, написал на своей странице в Facebook, что команда выпустила на Product Hunt версию 1.0 своего продукта. Проект уже стал топ-1 дня на сайте, но Олег призывает поддерживать стартап и дальше, передает kyky.org.

Eightydays.me − это умный планировщик путешествий, который, по обещаниям разработчиков, подготовит вам тур по Европе за несколько кликов. Как объяснил Олег Тихонов, команда изменила концепцию стартапа. Раньше он, узнавая ваши пожелания и требования, предлагал уже подготовленное путешествие. Теперь же он сразу выдаст несколько черновых вариантов, а вы сможете их подредактировать под свой вкус.

Олег также рассказал, чем его стартап лучше конкурентов. Среди преимуществ он называет время − на подготовку путешествия может уйти 20 секунд. Также он говорит, что только у них система автоматически учитывает поезда, самолеты и паромы при подготовке одного тура. Из нововведений Тихонов отмечает, что проект практически не использует ранние и поздние рейсы, чтобы человек мог полноценно отдыхать в путешествии. Также вам не будет выдавать рейсы с пересадками, потому что именно из-за них часто возникают неприятные ситуации вроде потери багажа или опоздания на самолёт.

CEO проекта отметил и другие «фишки» − например, во время подготовки тура на сайте показывает окончательную цену, с учётом всех таксов и сборов. Также приложение само вас зарегистрирует на рейс и пришлет посадочные талоны. Олег говорит, что команда открыта к предложениям и партнерству, и просит писать на почту aleh@eightydays.me.