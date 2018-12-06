Ассанжу дали достаточно гарантий, чтобы он покинул посольство Эквадора 6.12.2018, 22:00

Джулиан Ассанж

Президент Эквадора заявил, что основателя WikiLeaks не экстрадируют ни в одну из стран, где ему грозит смертная казнь.

Великобритания предоставила основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу достаточные гарантии, чтобы он мог покинуть посольство Эквадора в Лондоне. Об этом сообщил президент Эквадора Ленин Морено. Он отметил, что Ассанжа не экстрадируют ни в одну из стран, где ему грозит смертная казнь, передает «Радио Свобода».

В октябре Ассанж заявил, что Эквадор намерен выдворить его из посольства в Лондоне, а президент страны якобы принял решение о лишении основателя WikiLeaks убежища. Отношения Ассанжа с Эквадором резко ухудшились после прихода к власти в этой стране Ленина Морено. Новый президент назвал Ассанжа “занозой в боку у Эквадора“ и неоднократно заявлял, что его пребывание в посольстве не может продолжаться вечно.

Ассанж нарушил данное эквадорским властям обещание не вмешиваться в политику и поддержал сторонников независимости Каталонии от Испании. Ассанж также критиковал Великобританию за высылку российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля.

Основатель WikiLeaks укрылся в эквадорском посольстве в 2011 году после того, как британский суд постановил выдать его Швеции. Там Ассанжа обвиняли в изнасиловании. Сейчас эти обвинения сняты, однако Ассанж отказывается покидать посольство, опасаясь возможной экстрадиции в США.

Американские правоохранительные органы подозревают основателя WikiLeaks в сговоре с Россией, в том числе в публикации документов Демократической партии США, полученных, как утверждается, путем взлома ее серверов российскими хакерами. Сам он отрицает связи с Россией.