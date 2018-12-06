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Минское «Динамо» проиграло «Торпедо» со счетом 3:6, ведя по ходу 3:1

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  • 6.12.2018, 22:08
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Это первая победа нижегородцев в столице Беларуси за последние 7 лет.

В матче регулярного первенства КХЛ минское "Динамо" потерпело домашнее поражение от "Торпедо" — 3:6. По ходу встречи "зубры" вели 2:0 и 3:1, однако позволили сопернику сделать камбэк, передает pressball.by.

Это первая победа нижегородцев в столице Беларуси за последние 7 лет.

ДИНАМО Мн — ТОРПЕДО — 3:6 (2:1, 1:2, 0:3)

ДИНАМО Мн: Энрот; Хенкель — Уиркош, А.Костицын — Ковыршин — Д.Буйницкий; Блум — Лисовец, Когалев — Хауден — Бут; Бокун — Осипов, Ден.Казионов — А.Терещенко — С.Костицын; Дроздов — Павлович (к) — Дроздов; Знахаренко, И.Литвинов.

ТОРПЕДО: С.Галимов; Боди — Баранцев, Шенфельд — Миле — Паршин; Орлов — Хольм, Кэйлоф — Галузин — Жафяров; Волченков — Коробов (к), Веряев — Д.Семин — Саболич; Марковин — Макаренко — Смолин; Родионычев, Стальнов.

ШАЙБЫ: 1:0 — Ковыршин (А.Костицын, С.Костицын, 7.01 — бол.). 2:0 — Д.Буйницкий (А.Костицын, Лисовец, 8.13 — бол.). 2:1 — Жафяров (Кэйлоф, 9.17). 3:1 — Хауден (Когалев, 27.47). 3:2 — Кэйлоф (Жафяров, 31.15). 3:3 — Паршин (Шенфельд, Боди, 39.41). 3:4 — Саболич (Веряев, Д.Семин, 45.12). 3:5 — Шенфельд (Паршин, 50.03). 3:6 — Жафяров (Галузин, 59.53).


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