Беларусь заняла 13-е место по религиозности в Европе 6.12.2018, 22:19

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Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Почти каждый третий белорус заявил, что искренне верит в Бога.

Беларусь заняла 13-е место в рейтинге религиозности среди 34 европейских стран. Во время опроса почти каждый третий белорус заявил, что искренне верит в Бога. Итоги исследования опубликовали социологи из центра Pew Research, передает tut.by.

«Европейцы в целом менее религиозны, чем жители других частей мира. Но и внутри Европы иногда наблюдаются значительные отличия», — говорят авторы опроса.

Чтобы оценить уровень религиозности, аналитики изучили четыре показателя: посещение религиозных служб, частота молитв, вера в Бога и оценка важности религии в жизни.

В общем рейтинге религиозности Беларусь заняла 13-ю позицию. По оценкам социологов, 27% населения можно охарактеризовать как высокорелигиозных граждан.

Карта религиозности (чем темнее цвет, тем выше уровень религиозности страны):

Инфографика: pewresearch.org

В частности, 20% опрошенных в Беларуси заявили: религия очень важна в их жизни. Как минимум раз в месяц 30% граждан посещают службы. Почти каждый четвертый отметил, что абсолютно верит в Бога и молится ежедневно.

Авторы доклада говорят, что жители Центральной и Восточной Европы чаще имеют высокую религиозность в сравнении с западноевропейцами. Например, в Армении и Греции таковых почти половина, когда в Дании, Швеции или Соединенном Королевстве — лишь каждый десятый.

В топ-10 самых религиозных стран попали Румыния, Армения, Грузия, Греция, Молдова, Босния, Хорватия, Польша, Португалия, Сербия. Наименее — Бельгия, Швеция, Чехия, Дания и Эстония.

Украина оказалась на 11-й позиции (31% населения оценивают как очень религиозный), Литва на 16-м месте (21%), а Россия на 20 месте (17%).

Свои выводы авторы базируют на итогах двух исследований, которые проводились в 2015—2017 годах. Тогда были изучены мнения около 56 тысяч человек (старше 18 лет) из 34 стран Западной, Центральной и Восточной Европы. Исследование проводили методом опроса по телефону или лицом к лицу.