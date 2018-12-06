закрыть
7 декабря 2018, пятница, 1:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Беларусь заняла 13-е место по религиозности в Европе

  • 6.12.2018, 22:19
  • 1,288
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Почти каждый третий белорус заявил, что искренне верит в Бога.

Беларусь заняла 13-е место в рейтинге религиозности среди 34 европейских стран. Во время опроса почти каждый третий белорус заявил, что искренне верит в Бога. Итоги исследования опубликовали социологи из центра Pew Research, передает tut.by.

«Европейцы в целом менее религиозны, чем жители других частей мира. Но и внутри Европы иногда наблюдаются значительные отличия», — говорят авторы опроса.

Чтобы оценить уровень религиозности, аналитики изучили четыре показателя: посещение религиозных служб, частота молитв, вера в Бога и оценка важности религии в жизни.

В общем рейтинге религиозности Беларусь заняла 13-ю позицию. По оценкам социологов, 27% населения можно охарактеризовать как высокорелигиозных граждан.

Карта религиозности (чем темнее цвет, тем выше уровень религиозности страны):

Инфографика: pewresearch.org

В частности, 20% опрошенных в Беларуси заявили: религия очень важна в их жизни. Как минимум раз в месяц 30% граждан посещают службы. Почти каждый четвертый отметил, что абсолютно верит в Бога и молится ежедневно.

Авторы доклада говорят, что жители Центральной и Восточной Европы чаще имеют высокую религиозность в сравнении с западноевропейцами. Например, в Армении и Греции таковых почти половина, когда в Дании, Швеции или Соединенном Королевстве — лишь каждый десятый.

В топ-10 самых религиозных стран попали Румыния, Армения, Грузия, Греция, Молдова, Босния, Хорватия, Польша, Португалия, Сербия. Наименее — Бельгия, Швеция, Чехия, Дания и Эстония.

Украина оказалась на 11-й позиции (31% населения оценивают как очень религиозный), Литва на 16-м месте (21%), а Россия на 20 месте (17%).

Свои выводы авторы базируют на итогах двух исследований, которые проводились в 2015—2017 годах. Тогда были изучены мнения около 56 тысяч человек (старше 18 лет) из 34 стран Западной, Центральной и Восточной Европы. Исследование проводили методом опроса по телефону или лицом к лицу.


популярное за неделю

Мнение

Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович