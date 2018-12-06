Нефть и американские акции упали на 3–4% 6.12.2018, 22:25

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Рынки продолжает лихорадить.

Рынок акций США после перерыва в работе в среду в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему упал в первые часы торгов почти на 3%. Распродажи на рынке связывают с ночной новостью об аресте финансового директора китайской технологической компании Huawei в Канаде по запросу правительства США. Инвесторы считают, что хрупкое перемирие в торговой войне США и Китая, заключенное на недавнем саммите G20, не устоит перед таким событием, как арест китайского топ-менеджера, пишет РБК.

Мэн Ваньчжоу, дочь основателя Huawei (компания производит смартфоны, ноутбуки и прочие гаджеты), была арестована в Ванкувере по запросу США, которые запросили ее экстрадиции. Официальная причина в четверг вечером названа не была, но, по данным Reuters, Huawei могла нарушить санкционный режим США в отношении Ирана. Китайский МИД потребовал немедленно освободить задержанную. «Это нужно рассматривать как существенную эскалацию торговой войны», — сказал эксперт Университета Фулбрайта во Вьетнаме Кристофер Болдинг(цитата по CNN Business).

По состоянию на 20:00 по Минску американский индекс Dow упал на 608 пунктов (-2,43%), по ходу торгов его падение достигало 758 пунктов, доводя общие потери за две последних сессии до 1500 пунктов. Индекс S&P 500 снизился на 2,1%, по ходу торгов падая на 2,8%. Такие провалы можно было предсказать еще до начала торгов — по поведению фьючерсов на американские индексы, которые резко подешевели ночью, из-за чего оператор CME Group множество раз на 10 секунд даже приостанавливал торговлю.

Торговая неделя начиналась оптимистично, после того как президент США Дональд Трамп объявил, что договорился с председателем КНР Си Цзиньпинем взять в тарифной войне паузу на 90 дней, чтобы за это время начать переговоры. Но уже во вторник, 4 декабря, стало понятно, что США и Китай даже не могут согласовать базовые условия перемирия, и американский рынок акций упал на 3%.

Почему начались разговоры о рецессии

Американская экономика пока находится в хорошей форме: во втором квартале ВВП вырос на 1% к предыдущему кварталу, в третьем квартале — на 0,9% (в пересчете на темп роста за весь год это подразумевает динамику в 4,2 и 3,5% соответственно, по данным Минторга США). Однако некоторые рыночные индикаторы сигнализируют о возможной рецессии экономики в 2019 или 2020 году.

В понедельник на одном из участков кривой доходности по гособлигациям США впервые с 2007 года произошла так называемая инверсия: доходность более коротких бумаг превысила ставки по более длинным. Доходность двух- и трехлетних госбумаг оказалась выше, чем у пятилетних. Если то же произойдет с двухлетними и десятилетними бумагами, это почти точно будет указывать на грядущий спад экономики: за последние 40 лет всякий раз, когда это происходило, вскоре наступала рецессия. Последний раз она была в 2008–2009 годах.

В четверг по состоянию на 19:55 мск разница в доходностях десятилетних и двухлетних госбумаг США составляла всего лишь 11,6 б.п. (0,116%) — минимальный разрыв с июня 2007 года, следует из данных Bloomberg.

Инверсия кривой доходности сама по себе не является причиной рецессий, но она отражает совокупность факторов, которые приводят к спаду. Чрезмерный рост краткосрочных процентных ставок означает, что инвесторы считают, что денежно-кредитная политика становится слишком жесткой. Более трети ведущих экономических прогнозистов ожидают рецессию в США в 2020 году, написала в ноябре The Washington Post.

Что с нефтью

Февральские фьючерсы Brent в четверг падали до 5%, на 21:00 мск падение составляло 3,4% — баррель Brent оценивается в $59,48. Внимание рынка обращено на переговоры ОПЕК, которые проходят в Вене, — их исход остается неясен. По данным Reuters, делегаты ОПЕК договорились о сокращении нефтедобычи для ребалансировки спроса и предложения, но конкретные параметры сокращения пока не известны. Они будут утверждены только завтра, 7 декабря, когда к делегатам ОПЕК присоединится Россия.

В четверг министр энергетики России Александр Новак в Вену уже не успеет, сообщили ТАСС в Минэнерго. Ранее источники Bloomberg сообщили, что Новак полетел в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и обсуждения сокращения добычи нефти.

США давят на Саудовскую Аравию, лидера ОПЕК, чтобы сокращение не было значительным. «Надеюсь, что ОПЕК сохранит поставки нефти, как они есть, без ограничений. Миру не нужны более высокие цены на нефть!» — написал Дональд Трамп в Twitter накануне встречи картеля.