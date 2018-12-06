Власти Парижа закроют Эйфелеву башню из-за акций протеста 2 6.12.2018, 22:42

Во Франции третью неделю подряд проходят акции протеста с требованием отказаться от увеличения налогов на автомобильное топливо.

Власти Парижа в субботу закроют для посетителей Эйфелеву башню из-за акций протеста против повышения цен на топливо. Мэрия опасается беспорядков, из-за чего владельцев магазинов и ресторанов на Елисейских Полях призвали также приостановить свою работу. Все массовые мероприятия, назначенные на субботу, отменены, передает svoboda.org.

Около десяти парижских музеев, включая Лувр, на фоне демонстраций пообещали закрыться в субботу. Их администрация опасается актов вандализма со стороны манифестантов. Кроме прочего, владельцев бизнеса в ряде районов Парижа попросили принять дополнительные меры безопасности, в частности, провести инструктаж с сотрудниками.

Во Франции третью неделю подряд проходят акции протеста с требованием отказаться от увеличения налогов на автомобильное топливо. Манифестации организовало движение так называемых "жёлтых жилетов".

В демонстрации в Париже в прошлую субботу участвовали, по данным властей, 75 тысяч человек.