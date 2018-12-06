Как россиянин стал фанатом белорусского языка и БАТЭ 6.12.2018, 22:50

Леонид Билютин

Леонид Билютин изучает белорусский язык, следит за нашей сборной и клубами.

Мы уже начинаем понемногу привыкать к тому, что за БАТЭ болеют не только белорусы, но и иностранцы. Например, на игры борисовчан с «Челси» и «Арсеналом» в Лондоне приходил англичанин в шапке и шарфе клубных цветов и спецовке Управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома.

Еще один британец – бизнесмен Алан Смит – смотрел матч БАТЭ против «Челси» с бело-красно-белым флагом, на котором было написано «Жыве Беларусь», пишет «Трибуна».

Фото: из архива Леонида Билютина

Есть у борисовчан болельщики и из соседней страны. Леонид Билютин – родился, вырос и живет в российской Луге, что под Санкт-Петербургом и почти в 600 километрах от Борисова. Леонид – методист по культурно-массовой работе в Центральной лужской библиотеке. Кроме того подрабатывает на радио и пишет заметки о ленинградском областном футболе в местные газеты. Все его друзья болеют за «Зенит», а он – за БАТЭ.

– Все началось осенью 2008 года. В то время я уехал на заработки в Питер – вкалывал на стройке подсобным рабочим. Работа простая: принеси, подай, иди нафиг, не мешай. На стройке был с утра до вечера, а ночевал у разных знакомых. Снимать комнату и тем более квартиру на несколько месяцев не имело никакого смысла, а у знакомых всегда было весело и шумно. Да и плата за ночь была вполне нормальной – всего пара полторашек пива и чего-нибудь «на зуб».

Фото: из архива Леонида Билютина

23 октября «Зенит» играл с БАТЭ в группе Лиги чемпионов. На «Петровский» достать билетов не получилось. И тогда решили со знакомыми посмотреть матч в каком-нибудь спорт-баре. Ребята, как и положено местным, шли болеть за «Зенит», а вот я сомневался. Дело в том, что к тому времени уже успел полюбить Беларусь.

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– В старших классах увлекся миром радио. На старом приемнике искал и слушал русские службы радиостанций разных стран. Постоянно узнавал для себя что-то новое. В конце 90-х эфир был гораздо интереснее, чем сейчас. Да и время на увлечение тогда легко находилось – интернета не было.

Однажды наткнулся на станцию, где говорили вроде как по-нашему, но в тоже время не совсем. Оказалось, попал на какую-то белорусскую волну. Мелодика вашей «мовы» меня просто очаровала. Захотелось понять, о чем же мне рассказывают. Отдельные слова я понимал легко, а непонятные записывал на слух и пытался по контексту догадаться о значении. Как-то незаметно «втянулся» и стал учить язык. Большое спасибо работникам Первого национального канала белорусского радио. Это была моя отправная точка.

Друзья, видя мою заинтересованность, подарили русско-белорусский словарь, и я за «мову» засел основательно. Потом появился интернет, а с ним – возможность читать газеты и книги на белорусском. Выяснилось, например, что романы Владимира Короткевича в переводе на русский не так хороши, как в оригинале – зачитывался просто. Много читал и про саму Беларусь. Изучил историю. Сейчас читаю «Литовско-русское государство в XIII – XVI веков» Преснякова. Книга впервые издана в 1909 году. Меня очень впечатлили такие личности, как Гедымин или Витовт.

Также смотрел фильмы, в том числе документальный сериал «Зямля беларуская», послушал и полюбил множество музыкальных коллективов – от «Песняров» до «Нейро Дюбеля». Очень жаль, что Александр Куллинкович, как и Анатолий Капский, ушел рано.

Фото: из архива Леонида Билютина

В общем, язык выучил как-то незаметно. Не скажу, что знаю «мову» в совершенстве, но беглую речь понимаю, могу читать произведения в оригинале и понимать все без перевода. А вот у самого говорить и писать без словаря не всегда получается – «хромает» словарный запас. Да и разговорной практики в России очень не хватает.

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– По белорусскому радио получал первые сведения о вашем футболе. После информационно-аналитической передачи «Постфактум» обычно шли спортивные новости, где рассказывали о том, «як згулялi «Днепр» i «Смаргонь», а таксама «Дарыда» i МТЗ-РЫПА». Мне было интересно слушать и узнавать новое про футбол. Этой игрой увлекаюсь с детства. Смотрел отдельные матчи, изучал историю и статистику. В 90-е рьяно болел за московский «Спартак» и киевское «Динамо» в Лиге чемпионов. Тогда же играл за детскую команду нашего местного «Спартака» на левом краю обороны.

Городок у нас маленький, всего 35 тысяч жителей, и футбол здесь не очень популярен. Но своя команда есть. Она часто меняла название, но сейчас вернулась к историческому – «Спартак». В этом году спустя почти 20 лет «красно-белые» вернулись в первую областную лигу.

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– Вот поэтому я очень долго не мог определиться, за кого переживать. Но когда началась игра, и все вокруг стали болеть за «Зенит», как-то неожиданно для себя самого стал топить за борисовчан. Забавный эпизод случился после гола Нехайчика в начале второго тайма. В баре установилась гробовая тишина. Всего минуту назад зрители громко поддерживали свою команду, что-то обсуждали, а тут – ни звука. И тут в этой тишине раздался возглас: «Йес!» Радовался я, но голоса своего не узнавал. Если честно, сам не ожидал от себя такой реакции. Знакомые опомнились первыми. Зашикали: «Заткнись, дурак! Не то нас вместе с тобой тут замесят!» Но все обошлось без драк и других последствий :). После матча стояли возле бара и обсуждали результат. И я понял, что нашел свою команду. С тех пор за нее и болею. Месяц назад отмечал десятилетие «отношений» – заказал фирменный торт и отпраздновал юбилей с друзьями.

Фото: из архива Леонида Билютина

Любимый игрок БАТЭ? Особых предпочтений нет. В футбол ведь играет вся команда. В одном матче может понравиться один футболист, во втором – другой. Как правило, все складывается из пользы, которую игрок приносит в каждой конкретной встрече. Но сейчас бы я особо выделил Игоря Стасевича. Одно слово – Капитан. Именно так, с большой буквы.

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– Жаль только, что в Беларуси бываю нечасто. Впервые приехал в 2013 году и был в восторге. С тех пор стараюсь проводить здесь каждый свой отпуск. За пять лет успел посмотреть не так много городов и деревень, но самыми красивыми местами считаю Брест и Витебск. Мне там было очень уютно. Мои ощущения трудно передать словами и как-то объяснить. Егор Летов говорил: «Есть города для жизни, а есть такие, в которых только помирать». Так вот Брест и Витебск, как по мне, явно первый вариант. Но, как мне сказали, я еще просто в Гродно не бывал.

Главное, что меня поразило в Беларуси, – чистота, порядок и какое-то более разумное, бережное отношение к окружающей среде. А люди одновременно кажутся доброжелательными, искренними и… немного строгими. Однако после того, как с ними разговоришься, ощущаешь спрятанную внутри теплоту и душевность. Белорусы удивлялись, когда слышали, что я самостоятельно выучил язык, не живя в Беларуси и не имея здесь никаких родственников. А мне всегда немного обидно, что на белорусском у вас почти никто не разговаривает.

Многим россиянам нравятся ваши продукты, одежда и обувь. Особенно устраивает соотношение цены и качества. Я и сам стараюсь покупать только белорусские сыры и колбасы. А лучшая в мире сметана производится на заводе «Здравушка-милк» в Борисове.

Я прекрасно понимаю: чтобы судить о жизни в стране, нужно прожить там хотя бы год. Однако такой возможности у меня нет. И не факт, что будет. Поэтому остается только приезжать в гости и радоваться увиденному, стараясь не обращать внимание на досадные мелочи.

Фото: из архива Леонида Билютина

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– К сожалению, за 10 лет видел всего лишь один матч БАТЭ живьем. В 2015-м с женой были на матче против «Немана». Незабываемый день! Любимая команда преподнесла отменный подарок, разгромив соперника 7:1. А в 2014-м был на игре Беларусь – Украина. Болел за ваших. Ну, то есть за наших.

На той игре болельщики пели песню про Владимира Путина. Эмоции людей мне были понятны, но на футболе, считаю, такому не место. Вообще, тема Украины и России – больной вопрос для меня. Когда начинались известные события на Донбассе, просто не верилось, что может дойти до военных действий. Тем более я всегда к Украине относился с симпатией.

Также был на матче минского «Динамо» в Лиге Европы в Бресте.

Фото: из архива Леонида Билютина

Если с посещением матчей БАТЭ все плохо, то по интернету стараюсь их не пропускать. Минут за 20 до игр борисовчан или сборной Беларуси – за ней тоже слежу – забиваю в поисковике наименования команд, слова «прямая трансляция смотреть онлайн» и просто выбираю подходящий вариант. У меня уже есть несколько проверенных сайтов. С еврокубками и играми сборной проблем нет. Можно смотреть по «Беларусь 5» или по российским каналам. Изредка это дело показывают и украинские каналы.

Куда сложнее с чемпионатом Беларуси. Матчи БАТЭ удается посмотреть только в случае, если их показывает «Беларусь 5». Трансляции на сайте вашей федерации и клубов из-за территориального ограничения смотреть не могу. А как обходить блокировку, не знаю. В таком случае читаю текстовую трансляцию, а потом смотрю обзор на ютубе, изучаю отчеты на разных сайтах. А зимой обычно пересматриваю самые удачные игры борисовчан.

Вообще, подобные ограничения – плохо. Ведь за белорусские клубы болеют не только в Беларуси. Когда в группе БАТЭ «Вконтакте» перед играми проходят переклички, видно, что подключаются не только Минск, Молодечно и Барановичи, но и Москва, Петербург, Нижний Новгород, Киев, Алматы и другие небелорусские города. Хочется, чтобы ваша федерация задумалась об этом.

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– Мои друзья в основном с пониманием относятся к тому, что я люблю Беларусь и болею за БАТЭ. Но большинству – все равно. Вообще, у нас в Луге ввиду близости к Питеру процентов 90 болеет за «Зенит». Но знаю, что есть болельщики и «Спартака», и ЦСКА. Ну и БАТЭ.