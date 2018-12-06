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В Минске из-за пожара из общежития медуниверситета эвакуировали 250 человек

  • 6.12.2018, 23:07
Фото: bobr.by

Пожар произошел в одной из жилых комнат общежития.

В Минске из-за пожара из общежития медуниверситета эвакуировали 250 человек. Как информирует пресс-служба МЧС, происшествие случилось около 19 часов 6 декабря.

Возгорание было на десятом этаже 12-этажного здания по проспекту Дзержинского. После того, как сработала пожарная сигнализация, персонал общежития начал эвакуацию жителей. Вскоре на помощь пришли спасатели.

Выяснилось, что пожар произошёл в одной из жилых комнат на площади около 20 квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли двух человек, которые оказались в опасной зоне. Их жизни ничто не угрожает. Ещё один человек с отравлением продуктами горения обращался к медикам. Возгорание оперативно ликвидировали спасатели. Его причина ещё устанавливается.


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