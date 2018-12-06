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Сидоренко: Некоторые люди выходят, как будто смотрят 16-ю серию «Звездных войн», а не играют

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  • 6.12.2018, 23:33
Андрей Сидоренко

Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал результат матча с «Торпедо» (3:6).

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко заявил, что хочет бороться за плей-офф КХЛ, передает «Трибуна».

– Мы готовились к этому матчу, сделали ротацию в составе. Мы ставим задачу бороться за плей-офф и каждая игра для нас очень важна. Провели хороший содержательный первый период. А потом просто сами отдали игру. Безобразные индивидуальные действия некоторых игроков, элементарные нарушения игровой дисциплины привели к поражению.

– С чем связан провальный третий период в исполнении команды?

– Нас сломала вторая пропущенная шайба, когда совершили элементарную ошибку в обороне, а потом получили и третью. А дальше нам было тяжело: мы не настолько устойчивы.

– Насколько довольны игрой Блума?

– Откровенно говоря, он сегодня провалил матч. При игре в обороне мы ждали от него надежности. Блум сегодня совершал элементарные и грубые ошибки, которые привели к голам. Кроме Блума, у меня ко многим претензии. Нам игра давалась, забросили три шайбы. И при счете 3:1 так отдать игру…

– В клубе 10 игроков, которые не могут выступать за сборную Беларуси. Не считаете ли это перебором?

– Прежде всего, хочу сказать, что мы хотим бороться за плей-офф. И прогресс должен какой-то быть. Мы специально создали такую ситуацию, чтобы была конкуренция белорусским игрокам. У меня есть претензии к некоторым хоккеистам, потому что нужно биться за место в составе, а не играть на искусственно созданных местах.

Отсюда все на поверхность вылезает безответственность. Человек должен играть ответственно, отдавать себя от первой до последней минуты. Вот тогда и будет результат. А у нас некоторые люди выходят, как будто смотрят 16-ю серию «Звездных войн», а не играют.

– Насколько довольны игрой в большинстве?

– Я доволен игрой в большинстве, потому что забросили 2 шайбы. Показали хороший процент реализации лишнего.

– Когда вернется Пулккинен? Почему затягивается его восстановление?

– Я не могу вам сказать. У человека болит… Ждем его, ждем. Он – хороший игрок и мы надеемся на него. Что врачи говорят? Не знаю. Иначе я бы сказал, что говорят. Ну болит у человека, болит… Надо время, чтобы он выздоровел, – сказал Сидоренко.


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