Край непуганых виолончелей Телеграм-канал «СерпомПо»

7.12.2018, 8:16

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Это все – дикая, заповедная Россия.

Итак, все равны, равны, равны.

Нет в России великих, стоящих над законом. Закон один для всех – и великих, и малых. В суде сидит режиссер Серебренников. Проверяющие лохматят бумаги в фонде режиссера Сокурова.

Ах, нет! Простите, простите, дорогие. Маленькое, несущественное исключение.

Мы нашли непуганые топотом прокурорских ботинок джунгли. Среди них, словно величественные руины древних цивилизаций, лежат сокровища, которых не смеет коснуться плутоватая рука закона.

Никакая полицейская мышь не пробежит в фонде друга Путина Ролдугина, не тронет струны его миллиардных виолончелей.

Никто не придет проверять фонды Медведева, не выпьет с ним итальянского вина.

Ни один полицейский не залетит с ордером в фонд дочери Путина – Тихоновой.

Это все – дикая, недоступная для человеков в погонах, Россия фондов при начальстве. Заповедная Россия. С надписью, как на трансформаторной будке.

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