Госдеп США выдвинул России два условия по договору о ракетах 7.12.2018, 8:46

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Ответственность за принятие этого решения лежит на российской стороне.

Для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) Россия должна либо избавиться от крылатых ракет 9М729, либо модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность в соответствии с требованиями соглашения. Об этом заявила на брифинге в Госдепартаменте заместитель госсекретаря по контролю над вооружением и международной безопасности Андреа Томпсон, сообщает dw.com.

США дают России 60 дней для выполнения Договора РСМД

В свою очередь, посол США в России Джон Хантсман, который также присутствовал на брифинге, заявил, что выход Соединенных Штатов из договора не означает отказа от контроля над вооружением. По словам посла, Вашингтон останется приверженным ограничению вооружения. "Однако нам нужен надежный партнер, а в России у нас его нет", - отметил Хантсман.

Отсрочка расторжения договора о РСМД

4 декабря США пообещали выйти из ДРСМД, если Россия не приступит к исполнению своих обязательств по договору в течение 60 дней. НАТО позднее призвала Россию "незамедлительно вернуться к полному и проверяемому" выполнению требований ДРСМД. Москва подвергла требования Вашингтона критике, заявив, что Соединенные Штаты не предоставили доказательств нарушений договора с российской стороны