Игорь Стасевич: Если бы не отставка Журавля, я остался бы в минском «Динамо» 7.12.2018, 8:54

Лучший футболист Беларуси рассказал о личных заслугах тренера.

Полузащитник БАТЭ и лучший футболист Беларуси 2018 года Игорь Стасевич рассказал в интервью pressball.by об этапе карьеры в минском "Динамо" под руководством Владимира Журавля.

- Получив приз игроку года, вы отметили со сцены не только Капского, но и Журавля. Особенный тренер в вашей жизни?

- Всего год играл под руководством Владимира Ивановича, но это был один из самых ярких и запоминающихся сезонов. За это время сильно прибавил, и во многом это заслуга тренера, который мне доверял. Тогда же, в 2014-м, первый раз стал лучшим футболистом чемпионата. О Журавле остались самые светлые воспоминания. Отличный тренер, один из лучших, у кого я играл. И как человек очень порядочный. Скромный, умный, сдержанный.

В том сезоне мы заранее знали, что после финиша тренера поменяют. Для меня это было непонятно. Да, для "Динамо" существует одно место в таблице — первое. Но мы тогда и впервые в группу Лиги Европы попали, и в чемпионате долго лидировали. Смазали только концовку. Проиграли БАТЭ, расклеились. В остальном сезон был суперский. И в этом личная заслуга Иваныча.

- Если бы не его отставка, остались бы в "Динамо"?

- Думаю, да. С большей вероятностью.