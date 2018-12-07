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Деньги есть, но не у вас

  • 7.12.2018, 9:18
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Фото: EPA-EFE

Что хотел сказать на пресс-конференции премьер РФ Дмитрий Медведев.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подвел итоги года на пресс-конференции для журналистов пяти телеканалов, которую транслировала в прямом эфире "Россия-24", сообщает svoboda.org.

О том, какие темы оказались обойдены вниманием в интервью премьер-министра, пишет телеграм-канал Методичка:

Сегодняшнее интервью Медведева российским телеканалам – самое деполитизированное с 2012 года, т.е. с момента возвращения Путина на пост президента.

Премьеру не задали ни одного вопроса на общественно-политическую тему – ни про рэп, ни про посадки за репосты, ни про выборы губернаторов, к которым он как глава ЕР имеет непосредственное отношение. Медведев окончательно утвердился как главный завхоз, хотя представить это раньше было невозможным.

В предыдущие годы вопросы и темы были другими:

2017

• Навальный и его расследование в отношении премьера

• Поддержка Путина на выборах и комментарий по губернаторопаду.

2016

• Итоги парламентских выборов, в том числе низкая явка.

2015

• Расследование Навального по Чайке.

2014

• Растущий градус ненависти в обществе и "тотальное запретительство" (один из вопросов – от Сергея Брилёва).

2013

• Амнистия Ходорковского, Pussy Riot и узников "болотного дела"

• Бывший глава "Наших" Якеменко, который получал в Сбербанке 500 тыс. долларов

• Ратификация 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции (тема Навального)

• Президентские амбиции Медведева.

2012

• Обыски у режиссёра Костомарова (после трансляции Медведев назвал "козлами" сотрудников СК РФ)

• Заявление о том, что лидер оппозиции должен проводить "ответственную политику"

• Дело Кашина.

Учитывая имена журналистов, задававших вопросы, удивительного в этом мало.

СерпомПо

Явно домашняя заготовка. Ирада Зейналова (НТВ) возмутилась чиновниками, которые позволяют себе в последнее время недопустимые высказывания, как будто «новейший завет пишут». Что делать с этими «бревнами», спросила она Медведева.

Премьер, сказав, что это недопустимо и «нужно думать, прежде чем изрекать», вступился за товарищей по классу. «У нас 1 млн чел на госслужбе... и по большой части это преданные своему делу, хорошие люди»

Но нельзя сказать, что премьер не затронул ни одной острой темы: он упомянул о пенсионной реформе и школьных расстрелах, а также заявил, что в России есть проблема бедности - которую в ближайшем будущем собираются решать, потому что деньги, в общем-то, есть. Основные тезисы его выступления излагает телеграм-канал Совесть Силуанова:

Главные заявления Дмитрия Медведева во время ежегодной пресс-конференции:

Экономика России

Россия имеет запас прочности благодаря заложенной в бюджет цене на нефть в $40 за баррель;

Инфляция по итогам года составит 3,5%;

Правительство нашло на нацпроекты 23 трлн рублей до 2024 года (22 трлн пойдут на социалку) – эти деньги будут получены за счет повышения НДС до 20%;

У нас сильная экономика, с быстрыми темпами развития, но США вставляют нам палки в колеса;

Налоговый маневр был принят, чтобы россияне могли позволить себе купить бензин. Решение о заморозке может быть продлено;

Дедолларизация - мы сделаем все, чтобы подорвать доверие к доллару.

Пенсии

Повышение пенсионного возраста - это выстраданное решение;

Мы приняли наилучшее для граждан решение;

Работающим инвалидам могут сохранить выплаты пенсий;

Мы все это сделали для того, чтобы увеличить пенсионные доходы населения.

Борьба с бедностью

Перед нами стоит цель в 2 раза снизить бедность в стране к 2024 году;

Больше всего бедных среди многодетных семей, мы будет делать акцент на них;

Реальные доходы населения вырастут в 2018 году на 1,1%, а зарплаты на 7,7%, и не важно, что у кого-то это +100 рублей, а у кого-то +100.000 рублей, главное, что в целом показатель растет;

Бедность - это постыдное явление для нашей страны;

Реальные доходы у нас растут быстрее, чем в других странах.

Здравоохранение

У нас дефицит врачей 22.000 человек, зато много врачей в частных клиниках. Мы будем закрывать его за счет обучения новых врачей;

Уход в частную клинику - выбор кажного человека;

Врачи вместо того, чтобы заниматься пациентом, занимаются бюрократией, но со временем этот вопрос будет решен;

Дефицита лекарств и роста цен на них из-за введения новых маркировок не будет.

Что делать с расстрелами в школах

Это мировая проблема, но нужно ее решать в России в рамках нашей страны;

Главное в воспитании ребенка - это семья: если ребенок уткнулся в компьютер, то обязанность родителей спросить, чего он там торчит. То же самое должны делать в школе;

Виновны в этой ситуации родители, школа и государство.

Прочее

У нас беспрецедентная ситуация с безработицей - 4,7%;

Чтобы китайцы не вывозили лес, мы подумаем над маркировкой бревен, мы будет понимать, кто и когда срезал каждое бревно, но вводить запрет на поставки леса в Китай мы не будем;

Мы думаем начать бороться с незаконными свалками, а также увеличить процент переработки с 10% до - в ближайшее время мы примем решение;

Что делать с обнаглевшими чиновниками, которые делают идиотские заявления? - Нужно мозги включать.

На ЧМ-2018 мы потратили млрд рублей, а получили на 200 млрд больше + инфраструктуру, которую будем эксплуатировать десятилетия.

Планы на 2019 год

Начать Новый год с гимна Российской Федерации, а потом покататься на лыжах в Сочи.

Экономические итоги года – этот год в целом был позитивным, а общение с людьми помогает мне принимать важные решения.

Кроме того, премьер-министр заявил, что Россия может попробовать накормить не только собственное население, но и всю планету - настолько хорошо все стало с деньгами.

Михаил Виноградов

Дмитрий Медведев: "Нашей стране небом предназначено кормить всю планету, и мы будем стараться это делать" (с)

Запрета на хождение доллара, сообщил Медведев, в ближайшее время не будет, однако стране так или иначе предстоит дедолларизация, то есть сокращение долларовых активов и расчетов в долларах на государственном уровне - об этом уже упоминал в конце ноября Путин, когда говорил, что "доллар уходит от нас".

Слова Медведева, конечно, имели обратный эффект: комментаторы уже вовсю готовятся к худшему, в том числе к насильственному переводу долларовых вкладов в банках в рублевые и дополнительным сложностям при покупке и продаже валюты в обменниках.

Александр Царёв

Запрета не будет, будет много вопросов, "а где взял?", "а если найду?"...

Максим Штирнеров

Расчеты по картам между физическими лицами лучше прекратить и перейти на нал. Вот это точно, а иначе замаешься объяснять за что эти деньги ты получил. Не объяснишь - выдерут налог.

Подробно о планах государства по ограничению работы обменников валюты писал на днях паблик "Адские бабки":

Если у гражданина есть банковский счет и карта любой из международных систем, покупать наличные доллары ему нет надобности, считают в [Центробанке]. Пока обсуждаются два механизма. Во-первых, планируется заставить банки пройти новое лицензирование и закупить оборудование по идентификации гражданина. Такая мера уже может отсечь больше половины обменников, так как для них это нерентабельно. Во-вторых, те кто останутся, должны будут при обмене рублей на доллары составлять справку-отчёт, которая будет падать в ЦБ. Эти справки будут обрабатываться, и если у человека есть карта и счёт на момент обмена, то с него предлагается брать специальную комиссию, штраф за как бы незаконный обмен, "не имеющий экономического смысла".

Большинству комментаторов, впрочем, интервью премьер-министра показалось довольно бессодержательным, а оптимизм - чрезмерным.

Владислав Иноземцев

Интересно, а наши вожди в школе вообще учились? Они в курсе, что по законам математики нельзя что либо уменьшить более чем на 100%? В два или в три раза можно сократить, но на 200% нельзя. Повысить - нет проблем, но уменьшить на 200%?! Или как? Что скажут люди, лучше меня знакомые с математикой?

Андрей Десницкий

Они будут получать отрицательные доходы.

Константин Калачев

В уходящем году в российском обществе стало больше пессимизма. Пенсионная реформа стала не только причиной, но и спусковым механизмом для снижения социальных настроений. Пошли вниз оценки личного положения дел респондентов и ситуации в стране в целом. Мрачных ожиданий по поводу будущего прибавилось. Рейтинги власти снизились. Раз надежды на изменения к лучшему тают, то на поверхность прорываются первые признаки общественного недовольства. Раздражение, напряжение, недовольство растут, с ним растут риски и угрозы для власти. Но... сегодня по ТВ мы увидели человека, у которого все хорошо, который уверен, что ситуация в стране, в ее экономике, в жизни граждан улучшается. Председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев демонстрирует уверенность и оптимизм. Экспансия социального оптимизма в ширтрудмассы дело нужное, если без фанатизма. А так, судя по комментам, многие решили, что правительство на другой планете живет. Перебор.

Валерий Соловей

Сартр. Тошнота

Это о центральном телевидении сегодня.

Байки из Спасской Башни

Чем порадовал Медведев? - тем, что продолжает читать книжки Пелевина, в том числе и его свежий роман "Тайные виды на гору Фудзи".

Чем не порадовал Медведев? Всем остальным сказанным...

Аркадий Кайданов

Удивительная особенность речи Медведева: говорит, говорит какие-то слова, а ты чувствуешь, словно прыгнул в ворох мягких разноцветных кубиков - такие вороха устроены в торговых центрах для развлечения детей, - и вроде тебе приятно, и кубики красочные, а встать на ноги не получается - проваливаешься.

И ведь знал: аттракцион.

И бесишься, что зачем-то прыгнул в эти кубики.

СерпомПо

Полтора часа разговора с премьером ни о чем. Единственное, чему можно порадоваться, что под Медведева в эфире резервируют всего полтора часа. А не 4+ , как под Путина.

Константин Калачев

Работал, работаю и буду работать премьер-министром. Краткое содержание сегодняшнего телевизионного интервью Медведева.

Сергей Шелин

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