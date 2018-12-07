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Видеофакт: В Британии создали город будущего из пряников

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  • 7.12.2018, 9:29
Фото: EPA/UPG

Город создан из более чем 60 сооружений.

В Британии архитекторы построили настоящий макет города из пряников, сообщает korrespondent.net.

Съедобный макет создан исключительно из рождественских пряников. В нем присутствуют как классические виды пряников, например человечки, елки и "частные домики", так и необычные пряничные строения.

Город создан из более чем 60 сооружений, самое высокое из которых – многоэтажный дом 80 сантиметров. Макет расположен на нескольких стендах. В нем есть небоскребы, обзорное колесо, парки и скверы, дороги и клумбы.

Архитекторы, создающие "вкусный" город будущего, признались, что делать макет из пряников довольно сложно. Одной из главных причин является то, что строительный материал съедается.


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