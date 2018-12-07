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Отец пленного украинского моряка: Мы вас зубами оттуда вырвем

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  • 7.12.2018, 9:33

Украина не оставит своих военных.

Отец пленного украинского моряка Василия Сороки, которого российские силовики захватили в Керченском проливе 25 ноября, записал видеообращение к сыну. Ролик опубликовало издание Chastime, сообщает liga.net.

"Сынок, может у тебя будет возможность увидеть эти кадры. Мы гордимся твоим поступком! Самое основное – мужества тебе сейчас, выдержки… И верь мне, что ни я, ни президент, ни Украина ни тебя, ни наших героев не оставим. Мы зубами вырвем вас оттуда, и вы будете дома", - сказал Виктор Сорока.

Днем 25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены шестеро моряков.


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