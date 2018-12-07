Коммунальный грабеж
- Павел Подкорытов
- 7.12.2018, 9:40
Белорусские власти приготовили очередной обман населения.
Белорусское государство пытается выполнить требование международных валютных органов о прекращении перекрестного субсидирования в энергетике (когда население пользуется льготными тарифами, а платят за это предприятия по повышенному тарифу).
Ни в одной нормальной стране нет всеобщего дотирования оплаты коммунальных услуг, и это одно из основных положений в любой программе рыночных реформ.
Однако очевидно, что в условиях государственной монополии на производство, передачу и продажу электроэнергии и тепла и отсутствия в этой сфере даже намека на рыночную конкуренцию сами тарифы неимоверно завышены, ими пытаются компенсировать изношенность еще советской, практически, инфраструктуры и чудовищно неэффективное управление.
Без реформы энергетики, которая должна повлечь за собой конкуренцию и стимулы к энергосбережению, простое повышение тарифов большой массе населения - обман и грабеж.
Да еще и по форме - полное издевательство и оскорбление.
Павел Подкорытов, «Фейсбук»