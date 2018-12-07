Чиновник ФИФА сознался в продаже своего голоса на выборах страны-хозяйки ЧМ-2018 7.12.2018, 10:17

Гватемальскому функционеру предлагали за его голос сотни тысяч долларов.

Бывший член исполкома Международной федерации футбола (ФИФА) Рафаэль Сальгуэро признался в том, что продал свой голос на выборах чемпионата мира 2018 года, который в итоге достался России. Об этом сообщает газета "Коммерсант", передает newsru.com.

Сальгуэро признался в подкупе еще в 2016 году в суде Нью-Йорка, однако материалы дела оставались засекреченными до этой недели.

Из опубликованных документов следует, что гватемальскому функционеру предлагали за его голос "сотни тысяч долларов". Но все имена из документа вымараны и до сих пор неясно, на чью сторону его склоняли.

Тем не менее, как отмечает газета, заявление бывшего чиновника ФИФА стоит считать весьма важным. Ведь до сих пор считалось, что при выборах чемпионата мира 2018 года серьезных нарушений допущено не было, а коррупционные схемы относились к голосованию по первенству 2022 года, которое пройдет в Катаре.

Рафаэль Сальгуэро является фигурантом дела о коррупции в ФИФА, процесс по которому продолжается в США с 2015 года. Дело было открыто после громких арестов высших футбольных чиновников на конгрессе в Цюрихе в рамках совместной операции ФБР и швейцарской полиции. Тот скандал стоил должности многолетнему президенту ФИФА Зеппу Блаттеру.

Напомним, что на выборах станы-хозяйки ЧМ-2018 в декабре 2010 года Россия выиграла во втором раунде, получив 13 голосов членов исполкома ФИФА.