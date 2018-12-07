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Намедведил

  • 7.12.2018, 10:48
  • 1,976

Хорошо подводить итоги года, когда год еще не закончился.

Помните этот замечательный детский стишок М.Яснова (см.рис.)?

Сколько всего «намедведил» российский Медведев в интервью, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Даже не будем вступать в дискуссию с возмутительными и неверными утверждениями по пенсионной реформе, про совершенно не сочетающиеся гордость за огромный профицит бюджета и оправдание роста налогов и возраста выхода на пенсию и т. д. Вот только по цифрам, где, как говорит Медведев, все «объективно».

«И в этом году мы, по всей вероятности, выйдем на цифру где-то 3,5%. В любом случае мы укладываемся в те контрольные 4%».

3,5% инфляции, согласно Росстату, мы УЖЕ имеем с начала года на 3 декабря. По году мы, скорее всего и в 4% не уложимся.

Реальная зарплата — несколько раз Медведев говорил о 7,6%, 7% и т. п. В реальности 7,6% - это по итогам первого полугодия 2018. А вот что не сказал премьер — так это о том, что такие цифры уже в прошлом.

В третьем квартале рост реальных зарплат 6,3%. А в октябре к октябрю — 4,4%. Резко замедляется. А если учесть еще и скачок инфляции в ноябре-декабре-январе — то от роста реальных зарплат останется вообще чуть, а то и совсем ничего.

Медведев: реальные доходы населения вырастут за год на 1,6%. Не будет этого. Уже очевидно. Они уже ушли в отрицательную зону, октябрьский скачок (1,4% к октябрю 2017) объясняется лишним рабочим днем. В ноябре и декабре лишнего дня не будет и реальные доходы снова уйдут в минус. Так что, получается вы вовсе не «преломили тренд на падение доходов», г-н Медведев...

Хорошо подводить итоги года, когда год еще не закончился. Это так удобно — подводить итоги в будущем времени. Можно безбожно привирать, за руку не поймаешь — ведь данных по году еще нет. Но по данным, которые есть, все равно видно, что наш медвежонок явно «намедведил».


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