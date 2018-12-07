Витебский правозащитник: Михаилу Жемчужному нужна наша поддержка и солидарность 6 7.12.2018, 10:51

Находясь за решеткой, политзаключенный активно борется за свои права и права других заключенных.

Витебские правозащитники поздравили политзаключенного, своего коллегу и земляка Михаила Жемчужного со Всемирным днем прав человека. Об этом сообщает "Витебская Весна".

В этом году эта дата важна вдвое, так как 10 декабря отмечается и 70-ая годовщина с момента принятия одного из важнейших документов в истории человечества - Всеобщей декларации прав человека.

В своих поздравлениях витебские активисты правозащитного движения высоко оценивают вклад Жемчужного в дело защиты и расширения фундаментальных прав человека.

Находясь за решеткой, правозащитник активно борется за свои права и права других заключенных. Руководство исправительной колонии №9, где он отбывает наказание, неоднократно наказывало его помещением в штрафной изолятор или суровым тюремным режимом. Михаил Игоревич, как человек уже немолодой, с трудом сносит все эти испытания.

"Человеку, который находится в экстремальной ситуации, в первую очередь нужна наша поддержка и наша солидарность. Поэтому призываю в дни празднования 70-летия принятия Всеобщей декларации прав человека поддержать Михаила Жемчужного теплыми письмами и открытками. Для него это будет самым дорогим подарком в эти дни "- призывает правозащитник Леонид Светик.

Поздравления следует направлять по адресу:

ИК-9, ул. Добролюбова, 16, г. Горки, 213410, Могилевская область.