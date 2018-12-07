«Золотой глобус» назвал лучшие фильмы и сериалы 2018 года 7.12.2018, 11:03

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Среди номинантов картины «Богемская рапсодия» и «Мэри Поппинс возвращается».

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на 76-ю премию "Золотой глобус". Большинство фильмов и сериалов, которые попадают в этот список в будущем выдвигаются на "Оскар" и "Эмми", пишет kp.ua.

Лидером по количеству номинаций стала картина Адам МакКея "Власть". Она претендует на победу в 6 категориях. У режиссерского дебюта Брэдли Купера "Звезда родилась, исторического фильма о королеве Анне "Фаворитка" и ленты "Зелёная книга" о красавчике-вышибале по 5 номинаций.

А вот разрекламированную "Богемскую рапсодию" о группе Queen и Фредди Меркьюри критики не оценили, у нее всего две номинации - "Лучший драматический фильм" и "Лучший актер в драматическом сериале".

Среди сериалов больше всего номинаций получил второй сезон "Американской истории преступлений", в котором расследуется убийство дизайнера Джанни Версаче.

Лучший драматический фильм:

"Черный клановец"

"Черная Пантера"

"Звезда родилась"

"Богемская рапсодия"

"Если Бил-стрит могла бы заговорить"

Лучшая комедия или мюзикл:

"Безумно богатые азиаты"

"Фаворитка"

"Власть"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Зеленая книга"

Лучший актер в драматическом фильме:

Брэдли Купер — "Звезда родилась"

Уиллем Дефо — "Ван Гог. На пороге вечности"

Лукас Хеджес — "Стертая личность"

Рами Малек — "Богемская рапсодия"

Джон Дэвид Вашингтон — "Черный клановец"

Лучший актер в комедии или мюзикле:

Кристиан Бэйл — "Власть"

Лин-Мануэль Миранда — "Мэрри Поппинс возвращается"

Вигго Мортенсен — "Зеленая книга"

Роберт Редфорд — "Старик с пистолетом"

Джон Си Райли — "Стэн и Олли"

Лучшая актриса в драматическом фильме:

Гленн Клоуз — "Жена"

Леди Гага — "Звезда родилась"

Николь Кидман — "Время возмездия"

Мелисса МакКарти — "Сможете ли вы меня простить?"

Розамунд Пайк — "Частная война"

Лучшая актриса в комедии или мюзикле:

Эмили Блант — "Мэри Поппинс возвращается"

Оливия Колман — "Фаворитка"

Элси Фишер — "Восьмой класс"

Шарлиз Терон — "Талли"

Констанс Ву — "Безумно богатые азиаты"

Лучший актер второго плана:

Махершала Али — "Зеленая книга"

Тимоти Шаламе — "Красивый мальчик"

Ричард И. Грант — "Сможете ли вы меня простить?"

Адам Драйвер — "Черный клановец"

Сэм Рокуэлл — "Власть"

Лучшая актриса второго плана:

Эми Адамс — "Власть"

Клер Фой — "Человек на Луне"

Реджина Кинг — "Если Бил-стрит могла бы заговорить"

Эмма Стоун — "Фаворитка"

Рэйчел Вайс — "Фаворитка"

Лучший режиссер:

Брэдли Купер — "Звезда родилась"

Питер Фаррелли — "Зеленая книга"

Альфонсо Куарон — "Рома"

Адам МакКей — "Власть"

Спайк Ли — "Черный клановец"

Лучший сценарий:

"Рома"

"Фаворитка"

"Если Бил-стрит могла бы заговорить"

"Власть"

"Зеленая книга"

Лучший зарубежный фильм:

"Капернаум"

"Девочка"

"Работа без авторства"

"Рома"

"Магазинные воришки"

Лучший анимационный фильм:

"Суперсемейка 2"

"Остров собак"

"Мирай из будущего"

"Ральф против интернета"

"Человек-паук: Через вселенные"

Лучшая музыка:

"Тихое место"

"Остров собак"

"Черная Пантера"

"Человек на Луне"

"Мэри Поппинс возвращается"

Лучшая песня:

"All The Stars" — "Черная Пантера"

"Girl in the Movies" — "Пышка"

"Requiem for a Private War" — "Частная война"

"Revelation" — "Стертая личность"

"Shallow" — "Звезда родилась"

Лучший драматический сериал:

"Американцы"

"Телохранитель"

"Возвращение домой"

"Убивая Еву"

"Поза"

Лучший актер в драматическом сериале:

Джейсон Бейтман — "Озарк"

Стэфан Джеймс — "Возвращение домой"

Ричард Мэдден — "Телохранитель"

Мэттью Риз — "Американцы"

Билли Портер — "Поза"

Лучшая актриса в драматическом сериале:

Джулия Робертс — "Возвращение домой"

Катрина Балф — "Чужестранка"

Элизабет Мосс — "Рассказ служанки"

Сандра О — "Убивая Еву"

Кери Расселл — "Американцы"

Лучший комедийный сериал:

"Барри"

"В лучшем мире"

"Шучу"

"Метод Комински"

"Удивительная миссис Мейзел"

Лучший актер в комедийном сериале:

Саша Барон Коэн — "Кто есть Америка"

Джим Керри — "Шучу"

Майкл Дуглас — "Метод Комински"

Дональд Гловер — "Атланта"

Билл Хейдер — "Барри"

Лучшая актриса в комедийном сериале:

Кристен Белл — "В лучшем мире"

Кэндис Берген — "Мерфи Браун"

Элисон Бри — "Блеск"

Рэйчел Броснахэн — "Удивительная миссис Мейзел"

Дебра Мессинг — "Уилл и Грейс"

Лучший телефильм или мини-сериал:

"Алиенист"

"Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"

"Побег из тюрьмы Даннемора"

"Острые предметы"

"Чрезвычайно английский скандал"

Лучший актер в телефильме или мини-сериале:

Антонио Бандерас — "Гений"

Даниэль Брюль — "Алиенист"

Даррен Крисс — "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"

Бенедикт Камбербэтч — "Патрик Мелроуз"

Хью Грант — "Чрезвычайно английский скандал"

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале:

Эми Адамс — "Острые предметы"

Патриша Аркетт — "Побег из тюрьмы Даннемора"

Конни Бриттон — "Грязный Джон"

Лора Дерн — "Рассказ"

Реджина Кинг — "Семь секунд"

Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме:

Алан Аркин — "Метод Комински"

Киран Калкин — "Наследники"

Эдгар Рамирес — "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"

Бен Уишоу — "Чрезвычайно английский скандал"

Генри Уинклер — "Барри"

Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме:

Алекс Борштейн — "Удивительная миссис Мейзел"

Патриша Кларксон — "Острые предметы"

Пенелопа Крус — "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"

Тэнди Ньютон — "Мир Дикого Запада"

Ивонн Страховски — "Рассказ служанки"