«Золотой глобус» назвал лучшие фильмы и сериалы 2018 года
- 7.12.2018, 11:03
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Среди номинантов картины «Богемская рапсодия» и «Мэри Поппинс возвращается».
Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на 76-ю премию "Золотой глобус". Большинство фильмов и сериалов, которые попадают в этот список в будущем выдвигаются на "Оскар" и "Эмми", пишет kp.ua.
Лидером по количеству номинаций стала картина Адам МакКея "Власть". Она претендует на победу в 6 категориях. У режиссерского дебюта Брэдли Купера "Звезда родилась, исторического фильма о королеве Анне "Фаворитка" и ленты "Зелёная книга" о красавчике-вышибале по 5 номинаций.
А вот разрекламированную "Богемскую рапсодию" о группе Queen и Фредди Меркьюри критики не оценили, у нее всего две номинации - "Лучший драматический фильм" и "Лучший актер в драматическом сериале".
Среди сериалов больше всего номинаций получил второй сезон "Американской истории преступлений", в котором расследуется убийство дизайнера Джанни Версаче.
Лучший драматический фильм:
"Черный клановец"
"Черная Пантера"
"Звезда родилась"
"Богемская рапсодия"
"Если Бил-стрит могла бы заговорить"
Лучшая комедия или мюзикл:
"Безумно богатые азиаты"
"Фаворитка"
"Власть"
"Мэри Поппинс возвращается"
"Зеленая книга"
Лучший актер в драматическом фильме:
Брэдли Купер — "Звезда родилась"
Уиллем Дефо — "Ван Гог. На пороге вечности"
Лукас Хеджес — "Стертая личность"
Рами Малек — "Богемская рапсодия"
Джон Дэвид Вашингтон — "Черный клановец"
Лучший актер в комедии или мюзикле:
Кристиан Бэйл — "Власть"
Лин-Мануэль Миранда — "Мэрри Поппинс возвращается"
Вигго Мортенсен — "Зеленая книга"
Роберт Редфорд — "Старик с пистолетом"
Джон Си Райли — "Стэн и Олли"
Лучшая актриса в драматическом фильме:
Гленн Клоуз — "Жена"
Леди Гага — "Звезда родилась"
Николь Кидман — "Время возмездия"
Мелисса МакКарти — "Сможете ли вы меня простить?"
Розамунд Пайк — "Частная война"
Лучшая актриса в комедии или мюзикле:
Эмили Блант — "Мэри Поппинс возвращается"
Оливия Колман — "Фаворитка"
Элси Фишер — "Восьмой класс"
Шарлиз Терон — "Талли"
Констанс Ву — "Безумно богатые азиаты"
Лучший актер второго плана:
Махершала Али — "Зеленая книга"
Тимоти Шаламе — "Красивый мальчик"
Ричард И. Грант — "Сможете ли вы меня простить?"
Адам Драйвер — "Черный клановец"
Сэм Рокуэлл — "Власть"
Лучшая актриса второго плана:
Эми Адамс — "Власть"
Клер Фой — "Человек на Луне"
Реджина Кинг — "Если Бил-стрит могла бы заговорить"
Эмма Стоун — "Фаворитка"
Рэйчел Вайс — "Фаворитка"
Лучший режиссер:
Брэдли Купер — "Звезда родилась"
Питер Фаррелли — "Зеленая книга"
Альфонсо Куарон — "Рома"
Адам МакКей — "Власть"
Спайк Ли — "Черный клановец"
Лучший сценарий:
"Рома"
"Фаворитка"
"Если Бил-стрит могла бы заговорить"
"Власть"
"Зеленая книга"
Лучший зарубежный фильм:
"Капернаум"
"Девочка"
"Работа без авторства"
"Рома"
"Магазинные воришки"
Лучший анимационный фильм:
"Суперсемейка 2"
"Остров собак"
"Мирай из будущего"
"Ральф против интернета"
"Человек-паук: Через вселенные"
Лучшая музыка:
"Тихое место"
"Остров собак"
"Черная Пантера"
"Человек на Луне"
"Мэри Поппинс возвращается"
Лучшая песня:
"All The Stars" — "Черная Пантера"
"Girl in the Movies" — "Пышка"
"Requiem for a Private War" — "Частная война"
"Revelation" — "Стертая личность"
"Shallow" — "Звезда родилась"
Лучший драматический сериал:
"Американцы"
"Телохранитель"
"Возвращение домой"
"Убивая Еву"
"Поза"
Лучший актер в драматическом сериале:
Джейсон Бейтман — "Озарк"
Стэфан Джеймс — "Возвращение домой"
Ричард Мэдден — "Телохранитель"
Мэттью Риз — "Американцы"
Билли Портер — "Поза"
Лучшая актриса в драматическом сериале:
Джулия Робертс — "Возвращение домой"
Катрина Балф — "Чужестранка"
Элизабет Мосс — "Рассказ служанки"
Сандра О — "Убивая Еву"
Кери Расселл — "Американцы"
Лучший комедийный сериал:
"Барри"
"В лучшем мире"
"Шучу"
"Метод Комински"
"Удивительная миссис Мейзел"
Лучший актер в комедийном сериале:
Саша Барон Коэн — "Кто есть Америка"
Джим Керри — "Шучу"
Майкл Дуглас — "Метод Комински"
Дональд Гловер — "Атланта"
Билл Хейдер — "Барри"
Лучшая актриса в комедийном сериале:
Кристен Белл — "В лучшем мире"
Кэндис Берген — "Мерфи Браун"
Элисон Бри — "Блеск"
Рэйчел Броснахэн — "Удивительная миссис Мейзел"
Дебра Мессинг — "Уилл и Грейс"
Лучший телефильм или мини-сериал:
"Алиенист"
"Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"
"Побег из тюрьмы Даннемора"
"Острые предметы"
"Чрезвычайно английский скандал"
Лучший актер в телефильме или мини-сериале:
Антонио Бандерас — "Гений"
Даниэль Брюль — "Алиенист"
Даррен Крисс — "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"
Бенедикт Камбербэтч — "Патрик Мелроуз"
Хью Грант — "Чрезвычайно английский скандал"
Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале:
Эми Адамс — "Острые предметы"
Патриша Аркетт — "Побег из тюрьмы Даннемора"
Конни Бриттон — "Грязный Джон"
Лора Дерн — "Рассказ"
Реджина Кинг — "Семь секунд"
Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме:
Алан Аркин — "Метод Комински"
Киран Калкин — "Наследники"
Эдгар Рамирес — "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"
Бен Уишоу — "Чрезвычайно английский скандал"
Генри Уинклер — "Барри"
Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме:
Алекс Борштейн — "Удивительная миссис Мейзел"
Патриша Кларксон — "Острые предметы"
Пенелопа Крус — "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"
Тэнди Ньютон — "Мир Дикого Запада"
Ивонн Страховски — "Рассказ служанки"