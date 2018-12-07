закрыть
7 декабря 2018, пятница, 14:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

«Золотой глобус» назвал лучшие фильмы и сериалы 2018 года

  • 7.12.2018, 11:03
  • 1,097

Среди номинантов картины «Богемская рапсодия» и «Мэри Поппинс возвращается».

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на 76-ю премию "Золотой глобус". Большинство фильмов и сериалов, которые попадают в этот список в будущем выдвигаются на "Оскар" и "Эмми", пишет kp.ua.

Лидером по количеству номинаций стала картина Адам МакКея "Власть". Она претендует на победу в 6 категориях. У режиссерского дебюта Брэдли Купера "Звезда родилась, исторического фильма о королеве Анне "Фаворитка" и ленты "Зелёная книга" о красавчике-вышибале по 5 номинаций.

А вот разрекламированную "Богемскую рапсодию" о группе Queen и Фредди Меркьюри критики не оценили, у нее всего две номинации - "Лучший драматический фильм" и "Лучший актер в драматическом сериале".

Среди сериалов больше всего номинаций получил второй сезон "Американской истории преступлений", в котором расследуется убийство дизайнера Джанни Версаче.

Лучший драматический фильм:

"Черный клановец"

"Черная Пантера"

"Звезда родилась"

"Богемская рапсодия"

"Если Бил-стрит могла бы заговорить"

Лучшая комедия или мюзикл:

"Безумно богатые азиаты"

"Фаворитка"

"Власть"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Зеленая книга"

Лучший актер в драматическом фильме:

Брэдли Купер — "Звезда родилась"

Уиллем Дефо — "Ван Гог. На пороге вечности"

Лукас Хеджес — "Стертая личность"

Рами Малек — "Богемская рапсодия"

Джон Дэвид Вашингтон — "Черный клановец"

Лучший актер в комедии или мюзикле:

Кристиан Бэйл — "Власть"

Лин-Мануэль Миранда — "Мэрри Поппинс возвращается"

Вигго Мортенсен — "Зеленая книга"

Роберт Редфорд — "Старик с пистолетом"

Джон Си Райли — "Стэн и Олли"

Лучшая актриса в драматическом фильме:

Гленн Клоуз — "Жена"

Леди Гага — "Звезда родилась"

Николь Кидман — "Время возмездия"

Мелисса МакКарти — "Сможете ли вы меня простить?"

Розамунд Пайк — "Частная война"

Лучшая актриса в комедии или мюзикле:

Эмили Блант — "Мэри Поппинс возвращается"

Оливия Колман — "Фаворитка"

Элси Фишер — "Восьмой класс"

Шарлиз Терон — "Талли"

Констанс Ву — "Безумно богатые азиаты"

Лучший актер второго плана:

Махершала Али — "Зеленая книга"

Тимоти Шаламе — "Красивый мальчик"

Ричард И. Грант — "Сможете ли вы меня простить?"

Адам Драйвер — "Черный клановец"

Сэм Рокуэлл — "Власть"

Лучшая актриса второго плана:

Эми Адамс — "Власть"

Клер Фой — "Человек на Луне"

Реджина Кинг — "Если Бил-стрит могла бы заговорить"

Эмма Стоун — "Фаворитка"

Рэйчел Вайс — "Фаворитка"

Лучший режиссер:

Брэдли Купер — "Звезда родилась"

Питер Фаррелли — "Зеленая книга"

Альфонсо Куарон — "Рома"

Адам МакКей — "Власть"

Спайк Ли — "Черный клановец"

Лучший сценарий:

"Рома"

"Фаворитка"

"Если Бил-стрит могла бы заговорить"

"Власть"

"Зеленая книга"

Лучший зарубежный фильм:

"Капернаум"

"Девочка"

"Работа без авторства"

"Рома"

"Магазинные воришки"

Лучший анимационный фильм:

"Суперсемейка 2"

"Остров собак"

"Мирай из будущего"

"Ральф против интернета"

"Человек-паук: Через вселенные"

Лучшая музыка:

"Тихое место"

"Остров собак"

"Черная Пантера"

"Человек на Луне"

"Мэри Поппинс возвращается"

Лучшая песня:

"All The Stars" — "Черная Пантера"

"Girl in the Movies" — "Пышка"

"Requiem for a Private War" — "Частная война"

"Revelation" — "Стертая личность"

"Shallow" — "Звезда родилась"

Лучший драматический сериал:

"Американцы"

"Телохранитель"

"Возвращение домой"

"Убивая Еву"

"Поза"

Лучший актер в драматическом сериале:

Джейсон Бейтман — "Озарк"

Стэфан Джеймс — "Возвращение домой"

Ричард Мэдден — "Телохранитель"

Мэттью Риз — "Американцы"

Билли Портер — "Поза"

Лучшая актриса в драматическом сериале:

Джулия Робертс — "Возвращение домой"

Катрина Балф — "Чужестранка"

Элизабет Мосс — "Рассказ служанки"

Сандра О — "Убивая Еву"

Кери Расселл — "Американцы"

Лучший комедийный сериал:

"Барри"

"В лучшем мире"

"Шучу"

"Метод Комински"

"Удивительная миссис Мейзел"

Лучший актер в комедийном сериале:

Саша Барон Коэн — "Кто есть Америка"

Джим Керри — "Шучу"

Майкл Дуглас — "Метод Комински"

Дональд Гловер — "Атланта"

Билл Хейдер — "Барри"

Лучшая актриса в комедийном сериале:

Кристен Белл — "В лучшем мире"

Кэндис Берген — "Мерфи Браун"

Элисон Бри — "Блеск"

Рэйчел Броснахэн — "Удивительная миссис Мейзел"

Дебра Мессинг — "Уилл и Грейс"

Лучший телефильм или мини-сериал:

"Алиенист"

"Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"

"Побег из тюрьмы Даннемора"

"Острые предметы"

"Чрезвычайно английский скандал"

Лучший актер в телефильме или мини-сериале:

Антонио Бандерас — "Гений"

Даниэль Брюль — "Алиенист"

Даррен Крисс — "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"

Бенедикт Камбербэтч — "Патрик Мелроуз"

Хью Грант — "Чрезвычайно английский скандал"

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале:

Эми Адамс — "Острые предметы"

Патриша Аркетт — "Побег из тюрьмы Даннемора"

Конни Бриттон — "Грязный Джон"

Лора Дерн — "Рассказ"

Реджина Кинг — "Семь секунд"

Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме:

Алан Аркин — "Метод Комински"

Киран Калкин — "Наследники"

Эдгар Рамирес — "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"

Бен Уишоу — "Чрезвычайно английский скандал"

Генри Уинклер — "Барри"

Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме:

Алекс Борштейн — "Удивительная миссис Мейзел"

Патриша Кларксон — "Острые предметы"

Пенелопа Крус — "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"

Тэнди Ньютон — "Мир Дикого Запада"

Ивонн Страховски — "Рассказ служанки"


популярное за неделю

Мнение

Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович