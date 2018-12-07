«В стране растет напряжение, особенно в малых городах и селах» 5 7.12.2018, 11:21

3,110

Дмитрий Лупач

Фото: «Радыё Свабода»

Фрилансеру Дмитрию Лупачу через Viber прислали повестку в суд.

Глубокские милиционеры 5 декабря составили очередной протокол по части второй статьи 22.9 КоАП на журналиста Дмитрия Лупача.

По информации службы мониторинга ОО "Белорусская ассоциация журналистов", повестку журналисту-фрилансеру прислал на Viber капитан милиции, старший инспектор по разрешительной работе отдела охраны правопорядка и профилактики Сергей Цырбан.

Основанием для составления протокола стал сюжет на спутниковом телеканале "Белсат" о чествовании памяти жертв нацистов и коммунистов на Глубоччине.

В этом году это уже десятый протокол, составленный на журналиста-фрилансера Дмитрия Лупача за сотрудничество с независимым телеканалом. Неделю назад на Дмитрия Лупача и Татьяну Смоткину протоколы составила миорская милиция за освещение ими социальных проблем жителей агрогородка Язно Миорского района.

Как говорит журналист-фрилансер Дмитрий Лупач, в последнее время власти вообще не пропускают без внимания ни одного его сюжета, особенно на социальную тематику.

- И как они иногда говорят людям, чтобы закрыли рты, как например это было в Язно, таким образом пытаются воздействовать и на нас. Думаю, что им трудно будет это сделать, так как ситуация в стране ухудшается, растет напряжение, особенно в малых городах и селах. Поэтому я не знаю, сколько еще люди смогут молчать, ибо терпение народа невечнoе, - говорит Лупач.

В этом году над Дмитрием Лупача прошло 6 судов, всего он уже заплатил 4 189,5 белорусских рублей штрафа за профессиональную деятельность.