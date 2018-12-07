По Керченскому мосту не поедут поезда? 2 7.12.2018, 11:45

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Мост не способен выполнять часть своих функций.

Строящийся Керченский мост смещается, – утверждает украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, ссылаясь на результаты космической съемки, пишет Крым.Реалии.

В частности, ведомство зафиксировало «несколько критических участков, где происходят процессы смещения»: одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.

Первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи уверяет, что в случае с Керченским мостом спутниковые данные могут о многом рассказать: «Если «Гугл» может рисовать 3D-картинку с точностью до сантиметров, то почему мы не можем следить за стабильностью той или иной крупной конструкции в тех же измерениях».

Украинский инженер-мостостроитель Петр Коваль говорит, что проседание или поднятие отдельных конструкций мостов от 1 до 9 сантиметров – не критичны.

Подробнее в этом вопросе разбирались журналисты Крым.Реалии.