«Летим поддержать Украину»: президент Литвы начинает визит в Киев

«Летим поддержать Украину»: президент Литвы начинает визит в Киев3
- 7.12.2018, 12:00
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Президент Литвы Даля Грибаускайте в пятницу посетит Украину с официальным визитом.
Как пишет «Европейская правда», о начале визита она сообщила на своей странице в Facebook.
"Летим поддержать Украину!" - написала Даля Грибаускайте на литовском и украинском языках, разместив фотографию с борта самолета. При этом на фото видно, что президент Литвы, скорее всего, путешествует эконом-классом.
Отметим, что еще во время визита в Украину в 2014 году Даля Грибаускайте продемонстрировала журналистам знание украинского и не пользовалась услугами переводчика.
По сообщению пресс-службы президента Украины, во время визита Грибаускайте в Киев запланированы переговоры глав двух государств в рамках заседания Совета президентов Украины и Литвы и подписание ряда двусторонних документов.