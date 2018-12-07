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Успеть до новых лимитов: белорусы везут из-за границы бытовую технику и мебель

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  • 7.12.2018, 12:12
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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Количество покупок для личного пользования резко выросло.

В этом году белорусы стали чаще ввозить в страну товары с превышением лимитов по стоимости и весу.

За 10 месяцев этого года задекларированных покупок, за которые пришлось заплатить таможенную пошлину, более чем на 100 больше, чем за весь прошлый год, сообщает tut.by.

В Государственном таможенном комитете пояснили, что речь идет о покупках для личного пользования, ввезенных белорусами, которые бывают за границей чаще чем раз в 3 месяца. Для них действует лимит по стоимости 300 евро, а по весу — 20 килограммов.

— За десять месяцев 2018 года граждане Беларуси заполнили 787 деклараций на товары с уплатой таможенных платежей. За весь прошлый год таких деклараций было 681, — приводят цифры в ГТК. — Из крупных товаров белорусы чаще всего везут бытовую технику — холодильники, духовые шкафы, стиральные машины, и мебель — диваны и кровати.

Напомним, сейчас белорусы, которые ездят за границу не чаще раза в три месяца, могут провезти товар для личного пользования весом до 50 кг и стоимостью не выше 1500 евро. С 1 января 2019 года по новому решению Совета Евразийской экономической комиссии лимиты урежут. С нового года жители стран ЕАЭС, путешествующие наземным транспортом, смогут привозить товаров всего на 500 евро и по весу до 25 килограммов.

— Решение по снижению нормы — предложение российской стороны, которая выносила его на рассмотрение Совета Евразийской экономической комиссии, — сообщили в ГТК. — Республике Беларусь, как и всем остальным государствам-участникам ЕАЭС, необходимо исполнять новое решение комиссии. Согласно Таможенному кодексу, национальные законодательства могут только лишь ужесточать нормы, принятые ЕЭК.

В ГТК сказали, что в этом году белорусы превышали лимиты не только на покупки, но и на заграничные посылки.


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