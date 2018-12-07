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ООН встала на защиту активиста из Жлобина

  • 7.12.2018, 12:35
Валерий Рыбченко

Комитет ООН по правам человека назвал 15-суточный арест Валерия Рыбченко произвольным.

5 декабря Комитет ООН по правам человека принял решение по делу (№2266/2013, Валерий Рыбченко против Беларуси), в котором признал нарушение прав автора на свободу и личную неприкосновенность, справедливый суд, свободное выражение мнения и мирное собрание, пишет гомельская «Весна».

Решение прокомментировал руководитель ГЦСТ (Гомельский центр стратегической тяжбы) Леонид Судаленко, оказывающий помощь активисту на международном уровне.

Он напомнил, как во время официального праздника дня независимости 3 июля 2011 года волонтер ГЦСТ в Жлобине Валерий Рыбченко распространял среди присутствующих на празднике листовки, приглашая людей принять участие в проходящих тогда по всей стране молчаливых акциях протеста. Задержавшие его сотрудники милиции предъявили обвинение в нарушении порядка проведения массового мероприятия, а Жлобинский районный суд арестовал его на 15 суток.

«Пройдя все внутренние средства правовой защиты, мы поставили перед Комитетом ООН ряд вопросов. Во-первых, заявили, что не было никаких оснований для задержания и ареста, так как собрание являлось мирным. Во-вторых, поставили вопрос о нарушении права на справедливый суд, так как районный судья в административном процессе не допустил по ходатайству Валерия свободно выбранного им самим представителя. Мы утверждали, что, произвольно задерживая и приговаривая к 15 суткам ареста за раздачу во время мирной акции листовок, государство непропорционально вмешалось в права гражданина на свободу выражения мнений и мирных собраний», - отметил правозащитник.

Леонид Судаленко добавил, что решение Комитета по правам человека уже опубликовано. В Женеве поддержали все их доводы, посчитав, что представленные факты раскрывают нарушение прав по статьям 9 (1), 14 (3) (b) и (d), 19 и 21 Пакта. Комитет также подтвердил, что белорусское правительство в очередной раз нарушило свои обязательства по статье 1 Факультативного протокола.


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