закрыть
7 декабря 2018, пятница, 14:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Погода на выходные: в Беларусь идет оттепель

  • 7.12.2018, 13:00

Днем воздух прогреется до +5 градусов.

В предстоящие выходные дни погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, ожидается оттепельная с осадками погода. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды, пишет tut.by.

8 декабря, в субботу, на большей части территории страны ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −1…−6°С, максимальная температура днем −3…+2°С; в западных районах теплее — ночью 0…+2°С, днем +3…+5°С.

9 декабря, в воскресенье, ночью территория страны останется под влиянием фронтальных разделов, днем погодные условия будут определять влажные воздушные массы атлантического происхождения. Ночью на большей части Беларуси, днем местами по стране пройдут осадки — мокрый снег, дождь. В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −4…+2°С, максимальная температура днем −2…+4°С.

В понедельник, 10 декабря, очередная система атмосферных фронтов принесет в Беларусь осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью и утром местами по востоку страны ожидается гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −3…+3°С, максимальная температура днем будет находиться в пределах от -1°С по востоку до +5°С по юго-западу страны.


популярное за неделю

Мнение

Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович