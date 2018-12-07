Погода на выходные: в Беларусь идет оттепель 7.12.2018, 13:00

Днем воздух прогреется до +5 градусов.

В предстоящие выходные дни погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, ожидается оттепельная с осадками погода. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды, пишет tut.by.

8 декабря, в субботу, на большей части территории страны ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −1…−6°С, максимальная температура днем −3…+2°С; в западных районах теплее — ночью 0…+2°С, днем +3…+5°С.

9 декабря, в воскресенье, ночью территория страны останется под влиянием фронтальных разделов, днем погодные условия будут определять влажные воздушные массы атлантического происхождения. Ночью на большей части Беларуси, днем местами по стране пройдут осадки — мокрый снег, дождь. В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −4…+2°С, максимальная температура днем −2…+4°С.

В понедельник, 10 декабря, очередная система атмосферных фронтов принесет в Беларусь осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью и утром местами по востоку страны ожидается гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −3…+3°С, максимальная температура днем будет находиться в пределах от -1°С по востоку до +5°С по юго-западу страны.