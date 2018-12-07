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Треснувшая опора Путина

  • Юрий Федоров, «Радио Свобода»
  • 7.12.2018, 13:24
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А завтра взбунтуются преторианцы из Росгвардии.

Захват украинских судов в Черном море, грядущий выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, арест 77-летнего правозащитника Льва Пономарева отвлекают внимание от событий, последствия которых могут быть малоприятными для Кремля. Среди них – обращение российских "ветеранов вооруженных сил и боевых действий", так они себя именуют, к прокурору Международного уголовного суда. Они просят возбудить расследование против организаторов и собственников российских "частных военных и охранных компаний" и лиц, оказывающих им поддержку, "применить против них индивидуальную уголовную ответственность".

"Ветераны" заявили, что такие компании "представляют интересы России в мире", что россияне воюют в Донбассе, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике и других африканских и ближневосточных странах. Но российское государство их не признает и они оказываются без защиты закона. Заявители "готовы дать свидетельские показания и оказать иную посильную помощь" расследованию. Принято это заявление к рассмотрению или нет, неясно. Но, как бы то ни было, это похоже на комедию абсурда: преступники пожаловались в Международный уголовный суд на организаторов преступления. Одновременно, это сигнал, что в силовых опорах путинского режима появились трещины.

Сообщив, что они воюют в Украине, Африке и на Ближнем Востоке, "ветераны" признались в преступлении, подпадающем под статью 359 российского Уголовного кодекса. В ней говорится, что наемником считается участник вооруженного конфликта, не являющийся гражданином вовлеченного в конфликт государства, не проживающий постоянно на его территории и не выполняющий возложенные на него официальные обязанности. Наемник действует ради материальной выгоды, но, подчеркивается в комментарии к этой статье, мотивами его действий могут быть как корыстные, так и "патриотические" побуждения". За участие в вооруженном конфликте или военных действиях наемник может получить до семи лет. Преступниками являются и те, кто посылает наемников воевать за пределами России. Вербовка, обучение, финансирование наемника, согласно той же статье, как и "его использование в вооруженном конфликте или военных действиях", наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет.

Обращение "ветеранов" в Международный уголовный суд высветило еще одну проблему. Эти люди называют себя сотрудниками российских частных военных компаний. О таких компаниях постоянно говорят журналисты. Однако по международному праву частным военным компаниям категорически запрещено участвовать в военных действиях. Они могут заниматься охраной, обучением иностранных военнослужащих, логистическими и другими вспомогательными операциями – и только. Такие компании в России есть, это частные охранные предприятия, работающие за рубежом. Но не о них речь.

Российским силовым ведомствам нужны наемники, участвующие в боевых столкновениях. Об этом, например, прямо говорится в Открытом заявлении Общероссийского офицерского собрания, сделанном в июле этого года. Его авторы требуют "незамедлительного наведения правового, уставного порядка в армейских, вооруженных подразделениях в которых служат граждане России". Солдаты и офицеры "данных боевых подразделений" не имеют никакой поддержки со стороны государства". И далее: "Так называемые “вербовщики” начали активную работу по привлечению к службе в ЧВК граждан России". Иными словами, то, что в России называют ЧВК, на деле – нелегальные подразделения армии и спецслужб, комплектуемые из наемников.

Вместе с тем брать на себя юридическую ответственность за вербовку, подготовку и использование наемников в Кремле, на Лубянке и в Министерстве обороны не рискуют. Поэтому те, кто этим занимается (прежде всего, часто упоминаемая "группа Вагнера" и недавно появившаяся "ЧВК Патриот"), действуют в юридической "серой зоне". Они есть, и одновременно их нет. О "группе Вагнера", например, постоянно пишет пресса, известны руководители и база в 30 километрах от Краснодара, ее сотрудники дают интервью. Но ЧВК нет в списке российских юридических лиц, она не зарегистрирована ни в какой иной стране мира. Соответственно, это незаконное вооруженное формирование. И, согласно статье 208 Уголовного кодекса РФ, ее организаторам грозит до двадцати лет лишения свободы. И тем не менее руководитель этой группировки Дмитрий Уткин фотографируется в Кремле вместе с президентом страны. Такова фантасмагорическая реальность путинской России.

Да и возможно ли существование в России частной, то есть независимой от государства, военной компании? Ведь та же "группа Вагнера" располагает тысячами подготовленных боевиков, имеет доступ к вооружению и военной технике. Кремль, помешанный на безопасности, никогда позволит такой силе находиться в частных руках. Вдруг кому-нибудь из ее командиров придет в голову захватить телецентр или, упаси боже, правительственную резиденцию?

Скандал вокруг наемников – свидетельство растущей напряженности между различными группировками, составляющими опору путинского режима. Таких группировок, собственно, три: системные либералы, уговаривающие Кремль не делать слишком больших глупостей; бюрократия, стремящаяся прежде всего сохранить свое положение; и ультранационалистические, часто фашиствующие круги, имеющие сильные позиции в командовании армией и руководстве спецслужб. Их социальная опора – часть офицерства, отставные военные и их многочисленные организации, казаческие и патриотические группировки и сочувствующая им часть маргинализированных слоев общества. У них нет перспектив, они раздражены на всех и вся, в своей неустроенности обвиняют Запад, инородцев и "демократов" – кого угодно, кроме реальных виновников. Из них и вербуются боевики "группы Вагнера" и подобных ей формирований. Они готовы воевать не только за деньги, но и за "Русский мир", в том числе в Африке, обвиняют Кремль в том, что он "слил Донбасс", требуют "показать пиндосам русский кулак", расправиться с "жидобандеровской хунтой" в Киеве и тому подобное.

В Кремле, надо думать, ощущают угрозу, исходящую от этой публики, но обойтись без нее не могут. В случае кризиса власти современные черносотенцы будут брошены на разгром демократической оппозиции и "системных либералов". Но они вполне предсказуемо могут броситься и на своих хозяев. Обращение "ветеранов" – первое, но, скорее всего, не последнее проявление бунта наемников. Сегодня недовольны те, кто служит пушечным мясом в Донбассе, Сирии и Африке. Завтра взбунтуются преторианцы Росгвардии. Исторических прецедентов более чем достаточно. Так начинают трещать по швам и распадаться империи.

Юрий Федоров, «Радио Свобода»


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