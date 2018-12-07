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Ведущие кандидаты на пост главы германского ХДС критикуют Россию

  • 7.12.2018, 13:35

Сегодня партия Меркель выбирает нового лидера.

Съезд германского Христианско-демократического союза в Гамбурге сегодня, как ожидается, выберет нового лидера партии, который сменит на этом посту канцлера Ангелу Меркель, сообщает "Радио Свобода".

На пост главы ведущей партии германской правящей коалиции претендуют три кандидата – её генеральный секретарь Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая, как сообщают германские СМИ, пользуется поддержкой Меркель, Фридрих Мерц, стоящий на более консервативных позициях, и министр здравоохранения Йенс Шпан.

Меркель объявила об уходе с поста лидера партии в октябре. Она, однако, остаётся федеральным канцлером до следующих выборов в Бундестаг, которые должны пройти в 2021 году. Новый лидер ХДС, по всей вероятности, станет кандидатом от этой партии на пост канцлера на этих выборах, Меркель уже не будет баллотироваться на новый срок.

Ведущие кандидаты – Крамп-Карренбауэр и Мерц – в последние дни выступили с достаточно жёсткими заявлениями по отношению к России в связи с её конфликтом с Украиной. Карренбауэр, в частности, заявила, что ответом на захват украинских кораблей в Чёрном море может стать запрет для российских судов, следующих из Азовского моря, заходить в европейские порты. Мерц, в свою очередь, усомнился в целесообразности сооружения газопровода "Северный поток – 2" из-за эскалации российско-украинского конфликта.


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