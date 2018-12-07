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Битва льда и пламени: вышел первый тизер последнего сезона «Игры престолов» 

  • 7.12.2018, 14:37

В ролике лед и пламя движутся навстречу друг другу по карте Вестероса.

Телеканал HBO опубликовал первый тизер последнего, восьмого сезона сериала «Игра престолов», пишет «Медуза».

В ролике лед и пламя движутся навстречу друг другу по карте Вестероса, вступая в схватку в ее центре. Кадров из будущих серий, похоже, в видео нет.

Карту из тизера можно было видеть в сериале — это стол в форме континента, находящийся в замке Драконий Камень. Фигуры на нем изображают силы противоборствующих домов Вестероса.

Последний сезон «Игры престолов» выйдет в апреле 2019 года.


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