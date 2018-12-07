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Теему Пулккинен перейдет из минского «Динамо» в московское

  • 7.12.2018, 14:46
Теему Пулккинен

26-летний хоккеист в нынешнем сезоне дебютировал в КХЛ.

Нападающий минского "Динамо" Теему Пулккинен будет обменян в московское "Динамо", пишет «Прессбол».

Он станет пятым легионером в команде Владимира Крикунова, присоединившись к соотечественникам Юусо Хиетанену и Миике Койвисто, шведу Патрику Закриссону и латышу Миксу Индрашису.

26-летний нападающий в нынешнем сезоне дебютировал в КХЛ. В 25 матчах регулярного чемпионата Теему забросил 8 шайб и сделал 8 результативных передач при показателе полезности "-4". Пулккинен не принимал участия в играх "зубров2 с 6 ноября, ссылаясь на боли в спине.

Сезон-2017/18 нападающий провел в АХЛ, выступая за фарм-клуб "Вегаса" — "Чикаго Вулвз". В 75 матчах регулярного чемпионата Теэму забросил 29 шайб и сделал 36 результативных передач. В 3 играх плей-офф игрок набрал 1 (1+0) очко.

За карьеру в НХЛ Пулккинен выступал за "Детройт", "Миннесоту2 и "Аризону". В общей сложности Теэму принял участие в 83 матчах, в которых забросил 13 шайб и сделал 9 голевых передач. В составе национальной команды игрок стал серебряным призером чемпионата мира 2016 года.


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