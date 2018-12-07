Российский блогер о споре Лукашенко и Путина: В Гааге вместе извиняться будете 6 7.12.2018, 15:17

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Фото: Reuters

У диктатора все хуже получается усидеть на двух стульях.

Российский ютуб-блогер Kamikadzedead в своем обзоре прошелся по спору Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге.

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«Отношения Беларусь - Россия не первый год трещат по швам. Здесь и санкционная война, и газовая, да и у Лукашенко все хуже получается усидеть на двух стульях. Пора определяться», - говорит блогер.

Также Kamikadzedead привел пример пожара в общежитии на проспекте Независимости, 148, который прекрасно иллюстрирует «порядок», которым так любит хвастаться Лукашенко.

«Разумеется, по официальной версии виноваты студенты. Но посмотрите на кадры из общежития. И вы будете мне говорить, что Лукашенко порядок в Беларуси навел??? Такая же прогнившая путинская казарма. Все пожарные выходы закрыты на замок, а когда приезжает проверка - их открывают на небольшое время. Ничего не напоминает? Как в России в торговых центрах.

Впрочем, в Беларуси пожарная тревога раздается через раз. Поэтому, Лукашенко, перед Путиным тебе не нужно извиняться, вы одно целое. В Гааге вместе будете извиняться», - подытожил блогер.